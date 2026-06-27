Ukrainiec groził prezydentowi Nawrockiemu. 36-latek zatrzymany przez policję

Groźby pozbawienia życia prezydenta RP

Groźby pod adresem prezydenta Narockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP - poinformowała mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Ukraińcowi grożą 2 lata więzienia

Ukrainiec zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury. Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.