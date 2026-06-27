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Ukrainiec groził prezydentowi Nawrockiemu. 36-latek zatrzymany przez policję

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:22
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Ukrainiec groził prezydentowi Nawrockiemu. 36-latek zatrzymany przez policję
Ukrainiec groził prezydentowi Nawrockiemu. 36-latek zatrzymany przez policję/PAP
Zielonogórscy policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyznę na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. W sobotę ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Groźby pozbawienia życia prezydenta RP

Groźby pod adresem prezydenta Narockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP - poinformowała mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

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Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Ukraińcowi grożą 2 lata więzienia

Ukrainiec zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury. Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

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Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiprezydent nawrockiUkrainiec
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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