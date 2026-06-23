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Prezydent Nawrocki w Turcji. Spotka się z prezydentem Erdoganem

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:34
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Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podczas powitania na lotnisku w Ankarze/PAP
Prezydent Karol Nawrocki przebywa z oficjalną wizytą w Turcji. We wtorek polski przywódca spotka się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić przygotowania do lipcowego szczytu NATO oraz polskie ambicje związane z grupą G20. W programie wizyty znalazły się także rozmowy o współpracy przemysłów zbrojeniowych oraz wizyta w bazie Incirlik, gdzie stacjonuje polski kontyngent wojskowy.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Ankarze w poniedziałkowy wieczór. Kluczowym punktem programu jest wtorkowe spotkanie z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem. Liderzy omówią najważniejsze kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zbliżającego się lipcowego szczytu NATO w Turcji.

Jak podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Turcja pozostaje dla Polski kluczowym sojusznikiem. Prezydenci porozmawiają o wymianie doświadczeń dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Rosji i na Ukrainie, a także o bezpieczeństwie na Morzu Czarnym.

Prezydent Nawrocki odwiedzi siedzibę lidera tureckiego rynku elektroniki obronnej

Ważnym elementem wizyty stanowi gospodarka i przemysł obronny. Prezydent Nawrocki odwiedzi siedzibę firmy Aselsan, lidera tureckiego rynku elektroniki obronnej.

Polska już teraz ściśle współpracuje z tym przedsiębiorstwem. Polski rząd zawarł w grudniu umowę o wartości ok. 2 mld zł. Aselsan dostarczy systemy do walki radioelektronicznej, które staną się częścią polskiego programu San. Program ten uzupełni wielowarstwowy system obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP. Prezydentowi towarzyszą eksperci z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy będą omawiać dalsze perspektywy kooperacji przemysłowej.

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Polska w grupie G20

Wizyta prezydenta Nawrockiego to także element kampanii informacyjnej na rzecz polskiej obecności w grupie G20. Polska buduje poparcie dla swoich ambicji w tym formacie. Prezydent liczy na to, że Turcja – historyczny partner Polski – poprze polskie aspiracje w zakresie dalszego uczestnictwa w grupie G20.

Wsparcie wojskowe w bazie Incirlik

W środę prezydent uda się do bazy Incirlik, aby spotkać się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Turcji. Kontyngent ten stacjonuje w Turcji od maja 2021 roku. Obecnie w bazie przebywa 95 polskich żołnierzy i pracowników. Ich główne zadania obejmują:

  • Pozyskiwanie i wymianę informacji w rejonie wschodniego Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego.
  • Wykonywanie lotów patrolowo-rozpoznawczych.
  • Przekazywanie materiałów z lotów do Dowództwa Sił Morskich NATO.

Obecność polskich żołnierzy stanowi odpowiedź na apel Turcji o wsparcie sojusznicze w związku z trudną sytuacją bezpieczeństwa w regionie.

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Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockimarcin przydaczRecep Tayyip Erdogan
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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