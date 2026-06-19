Prezydent Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował za pośrednictwem platformy X o podpisaniu sześciu nowych ustaw. Podkreślił jednocześnie swoją konsekwencję w ocenie projektów trafiających na jego biurko. Prezydent zaznaczył, że do tej pory podpisał 229 ustaw, odrzucając (wetując) 37 z nich, co oznacza, że ponad 85 proc. projektów uzyskało jego akceptację.
Ustawa anty-SLAPP
Prezydent podpisał przepisy, które mają ukrócić praktykę tzw. pozwów SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). To rozwiązanie ma chronić dziennikarzy, aktywistów i obywateli przed nieuzasadnionymi pozwami, których celem jest zastraszanie i blokowanie debaty publicznej przez wpływowe podmioty (np. korporacje czy polityków). Co zmienia nowa ustawa?
- Sąd będzie miał trzy miesiące na oddalenie powództwa, jeśli uzna je za bezzasadne.
- Za próbę stłumienia debaty publicznej sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20-krotności do nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia.
- Przepisy pozwalają sądom badać, czy powód nie wykorzystuje przewagi finansowej do nękania pozwanego.
Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi
Od 1 lipca 2026 roku w Łodzi zacznie działać Wojskowa Akademia Medyczna (WAM). Uczelnia zajmie się kształceniem kadr medycznych dla Sił Zbrojnych RP. Kogo kształci uczelnia? Lekarzy, dentystów, pielęgniarki, farmaceutów i ratowników medycznych. Cele to zabezpieczenie medyczne armii, w tym wojsk NATO, oraz wzmocnienie cywilnego systemu opieki zdrowotnej. Po osiągnięciu pełnych zdolności operacyjnych, uczelnia ma kształcić od 800 do 1200 studentów jednocześnie.
Uproszczenia w podatkach
Nowelizacja Ordynacji podatkowej przynosi dwie ważne zmiany dla podatników i samorządów:
- Koniec raportowania krajowych MDR-ów: Ustawa likwiduje obowiązek raportowania schematów podatkowych, które nie wynikają z przepisów unijnych.
- Centralna baza interpretacji: Interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast trafią do ogólnopolskiej bazy (system Eureka). Podatnicy zyskają łatwy dostęp do wiedzy o tym, jak samorządy stosują prawo w całym kraju.
Zarządzanie kryzysowe i lotnictwo służb
Prezydent podpisał również ustawy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Nowe przepisy wprowadzają tzw. Krajową Ocenę Ryzyka, zastępującą dotychczasowy raport o zagrożeniach. Ustalają też minimalne standardy ochrony infrastruktury krytycznej, w tym morskiej.
Ustawa porządkuje zasady działania lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Wprowadza jednolite przepisy dotyczące szkolenia pilotów, dbania o stan techniczny maszyn oraz współpracy służb. Pozwala też na elastyczniejsze używanie sprzętu o charakterze wojskowym w działaniach ratunkowych czy ochronie granic.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.