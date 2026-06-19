Prezydent Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował za pośrednictwem platformy X o podpisaniu sześciu nowych ustaw. Podkreślił jednocześnie swoją konsekwencję w ocenie projektów trafiających na jego biurko. Prezydent zaznaczył, że do tej pory podpisał 229 ustaw, odrzucając (wetując) 37 z nich, co oznacza, że ponad 85 proc. projektów uzyskało jego akceptację.

Dzień dobry, Polsko 🇵🇱



Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.



Zaakceptowałem:



1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.

2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.

3. Ustawę… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 19, 2026 Rozwiń

Ustawa anty-SLAPP

Prezydent podpisał przepisy, które mają ukrócić praktykę tzw. pozwów SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). To rozwiązanie ma chronić dziennikarzy, aktywistów i obywateli przed nieuzasadnionymi pozwami, których celem jest zastraszanie i blokowanie debaty publicznej przez wpływowe podmioty (np. korporacje czy polityków). Co zmienia nowa ustawa?

Sąd będzie miał trzy miesiące na oddalenie powództwa, jeśli uzna je za bezzasadne.

Za próbę stłumienia debaty publicznej sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20-krotności do nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia.

w wysokości od 20-krotności do nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przepisy pozwalają sądom badać, czy powód nie wykorzystuje przewagi finansowej do nękania pozwanego.

Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi

Od 1 lipca 2026 roku w Łodzi zacznie działać Wojskowa Akademia Medyczna (WAM). Uczelnia zajmie się kształceniem kadr medycznych dla Sił Zbrojnych RP. Kogo kształci uczelnia? Lekarzy, dentystów, pielęgniarki, farmaceutów i ratowników medycznych. Cele to zabezpieczenie medyczne armii, w tym wojsk NATO, oraz wzmocnienie cywilnego systemu opieki zdrowotnej. Po osiągnięciu pełnych zdolności operacyjnych, uczelnia ma kształcić od 800 do 1200 studentów jednocześnie.

Uproszczenia w podatkach

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przynosi dwie ważne zmiany dla podatników i samorządów:

Koniec raportowania krajowych MDR-ów: Ustawa likwiduje obowiązek raportowania schematów podatkowych, które nie wynikają z przepisów unijnych.

Centralna baza interpretacji: Interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast trafią do ogólnopolskiej bazy (system Eureka). Podatnicy zyskają łatwy dostęp do wiedzy o tym, jak samorządy stosują prawo w całym kraju.

Zarządzanie kryzysowe i lotnictwo służb

Prezydent podpisał również ustawy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Nowe przepisy wprowadzają tzw. Krajową Ocenę Ryzyka, zastępującą dotychczasowy raport o zagrożeniach. Ustalają też minimalne standardy ochrony infrastruktury krytycznej, w tym morskiej.

Ustawa porządkuje zasady działania lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Wprowadza jednolite przepisy dotyczące szkolenia pilotów, dbania o stan techniczny maszyn oraz współpracy służb. Pozwala też na elastyczniejsze używanie sprzętu o charakterze wojskowym w działaniach ratunkowych czy ochronie granic.