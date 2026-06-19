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Prezydent Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:25
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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki/PAP
Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw, które wprowadzają istotne zmiany w polskim systemie prawnym. Nowe przepisy chronią uczestników debaty publicznej przed bezzasadnymi pozwami (tzw. ustawa anty-SLAPP), przywracają Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi oraz wprowadzają liczne uproszczenia w podatkach.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował za pośrednictwem platformy X o podpisaniu sześciu nowych ustaw. Podkreślił jednocześnie swoją konsekwencję w ocenie projektów trafiających na jego biurko. Prezydent zaznaczył, że do tej pory podpisał 229 ustaw, odrzucając (wetując) 37 z nich, co oznacza, że ponad 85 proc. projektów uzyskało jego akceptację.

Ustawa anty-SLAPP

Prezydent podpisał przepisy, które mają ukrócić praktykę tzw. pozwów SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). To rozwiązanie ma chronić dziennikarzy, aktywistów i obywateli przed nieuzasadnionymi pozwami, których celem jest zastraszanie i blokowanie debaty publicznej przez wpływowe podmioty (np. korporacje czy polityków). Co zmienia nowa ustawa?

  • Sąd będzie miał trzy miesiące na oddalenie powództwa, jeśli uzna je za bezzasadne.
  • Za próbę stłumienia debaty publicznej sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20-krotności do nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia.
  • Przepisy pozwalają sądom badać, czy powód nie wykorzystuje przewagi finansowej do nękania pozwanego.

Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi

Od 1 lipca 2026 roku w Łodzi zacznie działać Wojskowa Akademia Medyczna (WAM). Uczelnia zajmie się kształceniem kadr medycznych dla Sił Zbrojnych RP. Kogo kształci uczelnia? Lekarzy, dentystów, pielęgniarki, farmaceutów i ratowników medycznych. Cele to zabezpieczenie medyczne armii, w tym wojsk NATO, oraz wzmocnienie cywilnego systemu opieki zdrowotnej. Po osiągnięciu pełnych zdolności operacyjnych, uczelnia ma kształcić od 800 do 1200 studentów jednocześnie.

Uproszczenia w podatkach

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przynosi dwie ważne zmiany dla podatników i samorządów:

  • Koniec raportowania krajowych MDR-ów: Ustawa likwiduje obowiązek raportowania schematów podatkowych, które nie wynikają z przepisów unijnych.
  • Centralna baza interpretacji: Interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast trafią do ogólnopolskiej bazy (system Eureka). Podatnicy zyskają łatwy dostęp do wiedzy o tym, jak samorządy stosują prawo w całym kraju.
Karol Nawrocki pouczył dziennikarza. "Idź się modlić"
Karol Nawrocki pouczył dziennikarza. "Idź się modlić"

Zarządzanie kryzysowe i lotnictwo służb

Prezydent podpisał również ustawy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Nowe przepisy wprowadzają tzw. Krajową Ocenę Ryzyka, zastępującą dotychczasowy raport o zagrożeniach. Ustalają też minimalne standardy ochrony infrastruktury krytycznej, w tym morskiej.

Ustawa porządkuje zasady działania lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Wprowadza jednolite przepisy dotyczące szkolenia pilotów, dbania o stan techniczny maszyn oraz współpracy służb. Pozwala też na elastyczniejsze używanie sprzętu o charakterze wojskowym w działaniach ratunkowych czy ochronie granic.

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Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrocki
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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