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Von der Leyen po rozmowie z premierem Ukrainy. Jest decyzja ws. dronów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 14:29
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Von der Leyen po rozmowie z premierem Ukrainy. Jest decyzja ws. dronów/Shutterstock
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Tematem była współpraca w zakresie produkcji dronów, reformach związanych z procesem akcesyjnym Ukrainy do UE oraz przygotowaniach do zimy. Co ustalono?

"Nasz projekt dotyczący dronów (Drone Deal) wykorzysta potencjał przemysłu UE, aby szybko i na dużą skalę produkować dla Ukrainy najbardziej innowacyjny sprzęt obronny" - napisała von der Leyen w serwisie X po rozmowie.

Czym jest Drone Deal? Czego dotyczy?

Drone Deal to porozumienie UE i Ukrainy dotyczące współpracy przemysłowej w zakresie dronów. Chodzi o połączenie ukraińskiego doświadczenia zdobytego w wojnie z możliwościami produkcyjnymi europejskiego przemysłu obronnego. Projekt zakłada m.in. wspólne przedsięwzięcia, transfer technologii, inwestycje oraz rozwój produkcji dronów i systemów antydronowych.

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Współpraca UE z Ukrainą. Co ustalono?

Szefowa KE podkreśliła także we wpisie, że UE będzie kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą przy reformach, które mają przybliżać ten kraj do członkostwa we Wspólnocie.

Ponadto omówiono przygotowania Ukrainy do sezonu zimowego oraz ochronę krytycznej infrastruktury energetycznej. Ukraina "może liczy na nasze pełne wsparcie, także w działaniach na rzecz poprawy zarządzania sektorem energetycznym" - zaznaczyła przewodnicząca KE.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainadronyUE
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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