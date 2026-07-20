Von der Leyen po rozmowie z premierem Ukrainy. Jest decyzja ws. dronów

"Nasz projekt dotyczący dronów (Drone Deal) wykorzysta potencjał przemysłu UE, aby szybko i na dużą skalę produkować dla Ukrainy najbardziej innowacyjny sprzęt obronny" - napisała von der Leyen w serwisie X po rozmowie.

Czym jest Drone Deal? Czego dotyczy?

Drone Deal to porozumienie UE i Ukrainy dotyczące współpracy przemysłowej w zakresie dronów. Chodzi o połączenie ukraińskiego doświadczenia zdobytego w wojnie z możliwościami produkcyjnymi europejskiego przemysłu obronnego. Projekt zakłada m.in. wspólne przedsięwzięcia, transfer technologii, inwestycje oraz rozwój produkcji dronów i systemów antydronowych.

Współpraca UE z Ukrainą. Co ustalono?

Szefowa KE podkreśliła także we wpisie, że UE będzie kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą przy reformach, które mają przybliżać ten kraj do członkostwa we Wspólnocie.

Ponadto omówiono przygotowania Ukrainy do sezonu zimowego oraz ochronę krytycznej infrastruktury energetycznej. Ukraina "może liczy na nasze pełne wsparcie, także w działaniach na rzecz poprawy zarządzania sektorem energetycznym" - zaznaczyła przewodnicząca KE.