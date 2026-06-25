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Rosyjskie bazy paliwowe w ogniu. Ukraińskie drony uderzyły 1500 km od frontu

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
36 minut temu
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Rosyjskie bazy paliwowe w ogniu. Ukraińskie drony uderzyły 1500 km od frontu
Rosyjskie bazy paliwowe w ogniu. Ukraińskie drony uderzyły 1500 km od frontu/Shutterstock
"Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległości 300 km od linii frontu w Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ufie w Rosji" - poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukrainy zaatakowały bazę paliwową w Kraju Krasnodarskim

Minionej nocy jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały bazę paliwową »Połtawska« w Kraju Krasnodarskim. Cel znajdował się około 300 km od linii frontu. Rano Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła uderzenia na dwie rafinerie w Ufie – »Basznieft-Ufanieftiechim« oraz »Basznieft-Nowojł«. Oba obiekty są położone około 1500 km od linii frontu - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

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Prezydent zaznaczył, że Ukraina realizuje plan uderzeń w głębi Rosji. Rosjanie powinni pomyśleć o prawdziwej dyplomacji, a nie próbować ponownie kogoś oszukać lub zyskać na czasie. Trzeba zakończyć tę wojnę - podkreślił.

SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w obiekty produkcyjne rafinerii w Ufie, należącej do kluczowych zakładów rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Wybuchły pożary

"Po eksplozjach na terenie obu zakładów wybuchły pożary. Dostępne materiały medialne potwierdzają, co najmniej, dwa odrębne źródła pożaru. Płoną instalacje atmosferyczno-próżniowej destylacji ropy naftowej (AVT), uznawane za »serce« rafinerii i odpowiadające za wstępny przerób ropy” – poinformowała służba prasowa SBU.

SBU poinformowała również, że minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały bazę paliwową Połtawska w Kraju Krasnodarskim. Według służby jest to duży kompleks przeznaczony do odbioru, magazynowania i przeładunku oleju napędowego oraz benzyny.

"Dzisiejsze uderzenia dalekiego zasięgu, przeprowadzone przez drony SBU, po raz kolejny pokazały, że przeciwnik nie posiada bezpiecznego zaplecza nawet 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Każdy skutecznie trafiony obiekt infrastruktury rafineryjnej i paliwowo-logistycznej zwiększa ekonomiczne koszty wojny dla Rosji” - podkreśliła SBU.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawołodymyr zełenskiwojna
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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