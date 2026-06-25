Ukrainy zaatakowały bazę paliwową w Kraju Krasnodarskim

Minionej nocy jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały bazę paliwową »Połtawska« w Kraju Krasnodarskim. Cel znajdował się około 300 km od linii frontu. Rano Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła uderzenia na dwie rafinerie w Ufie – »Basznieft-Ufanieftiechim« oraz »Basznieft-Nowojł«. Oba obiekty są położone około 1500 km od linii frontu - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, że Ukraina realizuje plan uderzeń w głębi Rosji. Rosjanie powinni pomyśleć o prawdziwej dyplomacji, a nie próbować ponownie kogoś oszukać lub zyskać na czasie. Trzeba zakończyć tę wojnę - podkreślił.

SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w obiekty produkcyjne rafinerii w Ufie, należącej do kluczowych zakładów rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Wybuchły pożary

"Po eksplozjach na terenie obu zakładów wybuchły pożary. Dostępne materiały medialne potwierdzają, co najmniej, dwa odrębne źródła pożaru. Płoną instalacje atmosferyczno-próżniowej destylacji ropy naftowej (AVT), uznawane za »serce« rafinerii i odpowiadające za wstępny przerób ropy” – poinformowała służba prasowa SBU.

SBU poinformowała również, że minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały bazę paliwową Połtawska w Kraju Krasnodarskim. Według służby jest to duży kompleks przeznaczony do odbioru, magazynowania i przeładunku oleju napędowego oraz benzyny.

"Dzisiejsze uderzenia dalekiego zasięgu, przeprowadzone przez drony SBU, po raz kolejny pokazały, że przeciwnik nie posiada bezpiecznego zaplecza nawet 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Każdy skutecznie trafiony obiekt infrastruktury rafineryjnej i paliwowo-logistycznej zwiększa ekonomiczne koszty wojny dla Rosji” - podkreśliła SBU.