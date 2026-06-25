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Ostra diagnoza Jakiego. Zełenski to "wróg Polski", którego trzeba osłabić

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:15
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Patryk Jaki
Ostra diagnoza Jakiego. Zełenski to "wróg Polski", którego trzeba osłabić/PAP Archiwalny
Patryk Jaki w wywiadzie dla Radia ZET ogłosił radykalną zmianę podejścia do relacji z Kijowem. Europoseł PiS otwarcie nazwał prezydenta Ukrainy "wrogiem Polski" i wezwał do aktywnego osłabiania jego pozycji politycznej. Zdaniem Jakiego, Polska dysponuje realnymi narzędziami nacisku.

Patryk Jaki: Powinniśmy robić wszystko, żeby osłabiać Zełenskiego

Należy pamiętać, że politycy są mniej trwali, niż stanowisko danego społeczeństwa w jakieś sprawie. Polityków się zmienia, a poglądów społeczeństwa nie zmienia się tak łatwo – mówił w Radiu ZET Patryk Jaki. Według europosła i wiceprezesa PiS "powinniśmy robić wszystko, żeby osłabiać Zełenskiego w stosunku do Ukraińców'. Tak robi profesjonalne państwo, które myśli nie emocjami tylko interesami – ocenił.

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Według niego były i "dalej są narzędzia, żeby Zełenskiego osłabiać, który ewidentnie jest naszym wrogiem od dawna”. Patryk Jaki uważa, że Ukraina chce wejść do NATO i do UE, co jest niemożliwe bez zgody Polski więc powinniśmy powiedzieć prezydentowi Zełenskiemu, że "my odwołamy się w referendum do decyzji społeczeństwa”.

Jaki proponuje referendum

Nie musi się pan starać, czy Nawrocki będzie pana lubił, ale teraz niech pan się stara, czy Polacy będą pana lubić – tłumaczył Jaki. Profesjonalni politycy powinni się zastanawiać jak ułożyć relacje i np. wizyta u Załużnego też byłaby czymś, co naprawdę by go zabolało - ocenił.

Patryk Jaki wyjasnia, że "złe zachowanie Zełenskiego wobec Polski ma swoją długą historię". Przedstawił koalicję dronową, było tam z 9 państw i nie było tam Polski, wcześniej było jego wystąpienie na forum ONZ, nawet posadził Tuska w drugim wagonie, co było upokorzeniem dla państwa polskiego – wylicza europoseł. Według niego "nikt z nas nie powinien mieć żadnych złudzeń, że Zełenski to wróg Polski".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaPiSwołodymyr zełenskiPatryk Jaki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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