Patryk Jaki: Powinniśmy robić wszystko, żeby osłabiać Zełenskiego

Należy pamiętać, że politycy są mniej trwali, niż stanowisko danego społeczeństwa w jakieś sprawie. Polityków się zmienia, a poglądów społeczeństwa nie zmienia się tak łatwo – mówił w Radiu ZET Patryk Jaki. Według europosła i wiceprezesa PiS "powinniśmy robić wszystko, żeby osłabiać Zełenskiego w stosunku do Ukraińców'. Tak robi profesjonalne państwo, które myśli nie emocjami tylko interesami – ocenił.

Według niego były i "dalej są narzędzia, żeby Zełenskiego osłabiać, który ewidentnie jest naszym wrogiem od dawna”. Patryk Jaki uważa, że Ukraina chce wejść do NATO i do UE, co jest niemożliwe bez zgody Polski więc powinniśmy powiedzieć prezydentowi Zełenskiemu, że "my odwołamy się w referendum do decyzji społeczeństwa”.

Jaki proponuje referendum

Nie musi się pan starać, czy Nawrocki będzie pana lubił, ale teraz niech pan się stara, czy Polacy będą pana lubić – tłumaczył Jaki. Profesjonalni politycy powinni się zastanawiać jak ułożyć relacje i np. wizyta u Załużnego też byłaby czymś, co naprawdę by go zabolało - ocenił.

Patryk Jaki wyjasnia, że "złe zachowanie Zełenskiego wobec Polski ma swoją długą historię". Przedstawił koalicję dronową, było tam z 9 państw i nie było tam Polski, wcześniej było jego wystąpienie na forum ONZ, nawet posadził Tuska w drugim wagonie, co było upokorzeniem dla państwa polskiego – wylicza europoseł. Według niego "nikt z nas nie powinien mieć żadnych złudzeń, że Zełenski to wróg Polski".