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Trzy stacje metra były wyłączone z ruchu. Akcja służb na stacji metro Centrum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
56 minut temu
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Warsaw,,Poland,-,August,28,,2021:,Warsaw,Metro,Sign,At
Trzy stacje metra wyłączone z ruchu. Akcja służb na stacji metro Centrum/Shutterstock
Już po raz drugi w poniedziałek, 20 lipca pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1. Po godzinie 17 ruch wstrzymano ruch na trzech stacja nitki M1. Co się stało tym razem? Dlaczego służby interweniowały na stacji Centrum? Co z komunikacją zastępczą?

Poniedziałek, 20 lipca to dzień pełen kłopotów dla pasażerów warszawskiego metra. Już drugi raz w tym dniu wstrzymano kurs pociągów na niektórych odcinkach. Do zdarzenia doszło po godzinie 17.

Utrudnienia na linii M1

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, powodem był bagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Rano ruch został zakłócony po tym, jak na stacji Wawrzyszew pusty wózek dziecięcy spadł z peronu na tory. Kilka minut później na stacje wjechał pociąg, który go rozjechał. Trzeba było wyłączyć napięcie i usunąć pozostałości wózka. Z ruchu wyłączone zostały stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Pociągi kursowały tylko na odcinku Kabaty – Słodowiec. ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową.

Które stacje wyłączono z ruchu?

Po zdarzeniu, które miało miejsce po godz. 17 wyłączono trzy stacje: Centrum, Świętokrzyska oraz Ratusz Arsenał. Pociągi linii M1 kursują w dwóch pętlach – od stacji Kabaty do stacji Politechnika oraz od Dworca Gdańskiego do Młocin.

Awaria metra w Warszawie. Z ruchu wyłączono pięć stacji
Awaria metra w Warszawie. Z ruchu wyłączono pięć stacji

Uruchomiono linię zastępczą

ZTM uruchomił także autobusową komunikację zastępczą. Linia Z kursowała na trasie z placu Wilsona przez ulicę Mickiewicza, Andersa, Marszałkowską, plac Konstytucji i ulicę Waryńskiego do stacji Metro Politechnika. przyczyną utrudnień byłbagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Na miejscu pracowały służby. Po 19 utrudnienia się skończyły.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Warszawametrolinia zastępczaopóźnienia w metrze
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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