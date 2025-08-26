Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w godzinach porannych. Według świadków, mężczyzna na zatłoczonym peronie próbował wepchnąć kobietę bezpośrednio pod nadjeżdżający skład, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

42-latek zatrzymany

Dzięki współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, policjanci szybko ustalili tożsamość 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia. Sprawca usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Policja apeluje do pasażerów metra o zachowanie szczególnej ostrożności na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.