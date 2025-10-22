Tylko na jeden dzień na stołeczne tory wyjedzie zielony tramwaj 102N, pieszczotliwie nazywany "kanciakiem". Tramwaj rozpocznie swój pierwszy kurs w czwartek, 23 października 2025 roku, o godzinie 10:00 z Placu Narutowicza. Wewnątrz zabytkowego wagonu pasażerów czeka klimatyczna przejażdżka oraz degustacja tradycyjnych rogali świętomarcińskich, które przywożą goście z Poznania.

"Święty Marcin odwiedza Warszawę w tramwaju! [...] W środku czeka Was nie tylko klimatyczna przejażdżka zabytkowym tramwajem, ale też tradycyjne rogale świętomarcińskie…” – informują Tramwaje Warszawskie.

Trasa przejazdu

Tramwaj pokona pętlę w centrum miasta: Plac Narutowicza – Filtrowa – Niepodległości – Jana Pawła II – Solidarności – Marszałkowska, by wrócić na Plac Narutowicza. Kursy potrwają do wyczerpania zapasów rogali.

Rogale marcińskie z Poznania

Tradycja jedzenia rogali na 11 listopada ściśle łączy się z Poznaniem i imieninami ulicy Święty Marcin W Poznaniu Święto Niepodległości obchodzą z podwójną pompą, ponieważ to dzień imienin ich słynnej ulicy – święty Marcin. Zwyczaj jedzenia specjalnych rogali 11 listopada zakorzenił się w stolicy Wielkopolski co najmniej od lat 60. XIX wieku. Choć cukiernie w całej Polsce wypiekają rogale w listopadzie, prawdziwe rogale marcińskie muszą spełniać ścisłe wymogi – ciasto półfrancuskie na bazie margaryny, nadzienie z utartego, miałego maku, kształt podkowy oraz określona waga. Co najważniejsze, tylko rogale pochodzące z Poznania mają pełny, stuprocentowy certyfikat.