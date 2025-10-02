Obiekt należy do firmy specjalizującej się w recyklingu części samochodowych. Młodszy ogniomistrz Damian Dolniak ze straży pożarnej powiatu warszawskiego zachodniego poinformował w rozmowie z TVN24, że "ogień pojawił się w hali firmy, która zajmuje się m.in. recyklingiem części samochodowych".

Potężny pożar pod Warszawą. Dym widać z autostrady A2

Budynek ma około 300 m² powierzchni i w całości jest objęty ogniem. Dym jest tak intensywny, że można go dostrzec z autostrady A2.

Reklama

Funkcjonariusze starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na inne budynki. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych — przekazał Dolniak w rozmowie z serwisem.

Na ten moment brak dodatkowych informacji, a sytuacja jest rozwojowa.

Źródło: TVN 24, ONET