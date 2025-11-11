Marsz Niepodległości rozpoczął się w Warszawie po godzinie 14.00, tuż po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego. Planuje się, że główny pochód wyruszy z Ronda Dmowskiego o 14.30 w kierunku Błoń Stadionu Narodowego. Czoło marszu niesie duży baner z tegorocznym hasłem: "Jeden naród, silna Polska". Przed główną kolumną ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych oraz rekonstruktorzy historyczni.

Marsz Niepodległości 2025. Zakazy i naruszenia pirotechniczne

Choć uczestnicy manifestują swój patriotyzm, niosąc biało-czerwone flagi, banery z nazwami miejscowości i narodowe kotyliony, widać także naruszenia obowiązujących przepisów. Pomimo zakazu wydanego przez wojewodę mazowieckiego, cały czas odpalane są race i świece dymne.

Reklama

Władze wprowadziły w stolicy dodatkowe środki bezpieczeństwa. Rozporządzenie MSWiA wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie miasta. Obowiązuje również zakaz latania dronami w godzinach 7.00-23.00.