Stolica i dawna stolica przygotowały imponujący program obchodów, łącząc uroczystości państwowe z wydarzeniami kulturalnymi. Ukoronowaniem warszawskich obchodów będzie darmowy koncert "Wspólna Niepodległa" na Cytadeli. Wystąpi 16 artystów z 16 województw, którzy zaprezentują motywy regionalne w nowoczesnych aranżacjach. Uruchomiono specjalne linie autobusowe (w tym retro linia z historycznym przewodnikiem), które ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się między wydarzeniami. Tradycyjny 35. Bieg Niepodległości zaangażuje tysiące sportowców.

Narodowe Święto Niepodległości w Krakowie

W Krakowie odbędzie się msza na Wawelu oraz uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Wojska Polskiego. Obchody zwieńczy wieczorna 93. Krakowska Lekcja Śpiewania "Radosna Niepodległości" na Rynku Głównym. Ponadto miastem przejedzie Tramwaj Patriotyczny ze śpiewnikami. Krakowski Bieg Niepodległości zbierze dochód na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej.

Narodowe Święto Niepodległości na Pomorzu

Polska północna angażuje mieszkańców w nietypowe formy świętowania. Politechnika Morska organizuje Niepodległościowe Manewry Bezpieczeństwa. Ponad 300 uczestników (m.in. Straż Graniczna, Policja) weźmie udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych na Zalewie Szczecińskim, symulując odbijanie statku "Nawigator XXI". W Swołowie (Pomorze) odbywa się kulinarna biesiada "Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina", promując lokalne produkty i tradycje kulinarne. Odbędą się parady zabytkowych samochodów w Sopocie, Kołobrzeski Rowerowy Rajd Niepodległości oraz Gdyński Bieg Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości. Pikniki, biegi i żywa flaga

W całym kraju dominują biegi niepodległości, pikniki rodzinne oraz wspólne śpiewanie. Piknik Niepodległościowy w łódzkiej Manufakturze przywita ambasadora Francji i oddział Legii Cudzoziemskiej. Zaplanowano pokazy sprzętu wojskowego i harcerskie ognisko. W Pabianicach odbędzie się widowiskowe odtańczenie poloneza i stworzenie żywej flagi.

W Katowicach i Chorzowie zaplanowano apele i uroczystości przy pomniku Piłsudskiego. Mieszkańcy będą mogli zwiedzić historyczny gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W Łazach odbędzie się II Maraton Pływacki dla Niepodległej, którego uczestnicy przepłyną co najmniej 107 kilometrów na cześć 107. rocznicy.

Poznań świętuje z tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi i piknikiem rodzinnym na Placu Wolności. W Kaliszu przejdzie Marsz Niepodległości.

Wrocław zaprasza na 22. Radosną Paradę Niepodległości, która przejdzie do rynku.

Narodowe Święto Niepodległości w Lublinie. Gdzie obejrzeć koncert?

W Lublinie odbędzie się natomiast duży koncert "Polska na TAK!" z udziałem gwiazd popu i rapu (m.in. Kayah, Natalia Kukulska, O.S.T.R.), transmitowany przez TVP.