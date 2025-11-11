Prognoza pogody na Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada 2025)

Wtorek, 11 listopada 2025 roku, upłynie pod znakiem pochmurnej i wilgotnej aury. Przez większą część dnia utrzymywać się będzie duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami na terenie kraju należy spodziewać się słabych opadów deszczu lub mżawki. W rejonach górskich, poza deszczem ze śniegiem, lokalnie może pojawić się również sam śnieg. Rano warunki drogowe utrudnią silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność nawet do około 400 metrów. Jedynym regionem z szansą na niewielkie przejaśnienia jest Dolny Śląsk.

Jaka temperatura we wtorek, 11 listopada?

Prognozowane temperatury we wtorek będą zróżnicowane regionalnie. Na północy i w centrum kraju termometry wskażą od 5 do 7 stopni Celsjusza, natomiast na południu i południowym zachodzie będzie cieplej, bo od 10 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Jedynie w Sudetach wiatr może osiągnąć okresowo umiarkowaną siłę.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z 11 na 12 listopada nadal dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, chociaż na południu kraju mogą wystąpić większe przejaśnienia. Kontynuowane będą słabe opady deszczu lub mżawki, a w rejonach górskich także deszczu ze śniegiem. Należy liczyć się z silnymi zamgleniami i lokalnymi mgłami, które obniżą widoczność do około 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 3 do 6 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich spadnie do 0-2 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, jedynie na wybrzeżu będzie umiarkowany, wiejąc z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego.