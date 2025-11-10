Dwa lata temu, 10 listopada 2023 r., Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń podpisali umowę koalicyjną, która stała się podstawą działania koalicji nazwanej przez nich „koalicją 15 października”. W jej skład weszły KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica, które utworzyły w grudniu 2023 r. wspólny rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele. W zawartej wówczas umowie szczegółowo określono ustalenia personalne – przede wszystkim, że premierem pozostanie lider KO, a także że w połowie kadencji, 13 listopada 2025 roku, Włodzimierz Czarzasty zastąpi Szymona Hołownię na stanowisku marszałka.

"Marszałek Sejmu jak sędzia"

Szymon Hołownia powiedział w środę, że zrobi wszystko, żeby zmiana marszałka Sejmu, która nastąpi na kolejnym posiedzeniu izby "dokonała się jak najpłynniej i jak najspokojniej". Marszałek przekazał, że kolejne posiedzenie izby potrwa cztery dni od 18 do 21 listopada. Zdaniem Hołowni, "dzisiaj Polsce potrzebny jest taki marszałek, ktokolwiek nim będzie, który będzie starał się raczej być sędzią, który dba o reguły gry, o równość na boisku, niż tym, który jest tylko napastnikiem strzelającym gole jednej z drużyn".

Reklama

Reklama

Przez trzy miesiące pensje dla dwóch marszałków Sejmu

Przez trzy miesiące będziemy utrzymywać jednak dwóch marszałków - tak wynika z odpowiedzi, jaką udzieliły "Faktowi" służby prasowe Kancelarii Sejmu. "Zgodnie z art. 5 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe osobom odwołanym z kierowniczych stanowisk państwowych oraz osobom, które zaprzestały wykonywania funkcji na tych stanowiskach wskutek upływu kadencji, przysługuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres do 3 miesięcy (w zależności od czasu zajmowania stanowiska) lub w przypadku podjęcia w tym okresie pracy niżej płatnej" - taką odpowiedź z Kancelarii Sejmu uzyskał "Fakt".

Tyle pieniędzy dostanie Szymon Hołownia

Szymon Hołownia jest posłem, przysługuje mu więc dodatek wyrównawczy do poselskiego uposażenia. Wynagrodzenie marszałka Sejmu wynosi ok. 21 513 zł brutto. Uposażenie posła to obecnie 13 467,92 zł. Zatem jeszcze przez trzy miesiące Kancelaria Sejmu wypłacać będzie Szymonowi Hołowni ok. 8045 zł brutto wyrównania. Chyba że wcześniej znajdzie lepiej płatną pracę - Hołownia sam poinformował, że ubiega się stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.