Donald Tusk o głosowaniu nad immunitetem dla Zbigniewa Ziobro

Premier Tusk w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” odniósł się do sprawy byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobro, któremu w piątek Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Szef rządu odnosząc się do kwestii tego, że Ziobro zmaga się z chorobą onkologiczną, podkreślił, że „w Polsce każdy, również aresztowany, w razie potrzeby może liczyć na opiekę lekarską”. „Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli” - dodał.

Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska. "Celowo urządził igrzyska bezprawia"

„Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy. Nie tylko kradli, łamali ludziom kariery, szkalowali, doprowadzili do tego, że chłopak – nastolatek – odebrał sobie życie. Powoli, bo powoli, prokuratura, prowadząc śledztwo, zdobyła dowody, chce postawić zarzuty, wnioskuje o uchylenie immunitetu. Nikomu nie pozwalam na żadne niepraworządne szarże. To normalna praktyka, czego oni kwilą?”-zastanawiał się premier.

Waldemar Żurek bardziej skuteczny niż Adam Bodnar

Ocenił, że wrażenie „jakiejś nadzwyczajnej surowości może brać się z tego, że minister Adam Bodnar był o wiele bardziej powściągliwy i stawiał raczej na zmiany systemowe, do których potrzebny był współpracujący prezydent”. „Nie udało się, podpis prezydenta jest niemożliwy, więc sięgnąłem po człowieka z innym temperamentem, który będzie szedł w ramach prawa, ale krótszymi ścieżkami” - wskazał Tusk.

Żurek o uchyleniu immunitetu Ziobrze. "Prawo jest równe dla każdego; rozliczymy tych, którzy je łamią"

Premier na uwagę, że PiS zarzuca, iż minister sprawiedliwości Waldemar Żurek łamie prawo, zaprzeczył. „Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy, którzy naprawdę myślą o Polsce jako o swoim domu, swojej ojczyźnie, myśleli o niej jako o prawdziwej republice. W prawdziwej republice są instytucje, które zajmują się tym, co do nich należy. Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział. Jeśli będą musieli badać te sprawy 10 lat, to będą badali 10 lat. I politykom nic do tego. Na tym polega prawo i sprawiedliwość” - podkreślił Tusk.