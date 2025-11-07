Po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze poprosiliśmy o gorący komentarz Dariusza Jońskiego europosła Koalicji Obywatelskiej.

Upadł ten, który przez lata uważał się za sędziego i kata w jednej osobie. Zbigniew Ziobro — człowiek, który zamienił prawo w narzędzie zemsty i stworzył z niego system grabieży państwa. Wokół siebie zbudował zorganizowaną grupę przestępczą, która wyciągała publiczne pieniądze i niszczyła ludzi. Przez lata zastraszał, kłamał, łamał kariery i rodziny. Dziś nie ma już żadnej władzy, żadnej tarczy, żadnej ochrony. Stracił immunitet, jest zgoda na jego zatrzymanie i areszt - przekazał nam europoseł KO - Dariusz Joński.

Ten, który udawał nieustraszonego szeryfa, okazał się tchórzem i zbiegiem. Te 26 zarzutów to nie przypadek — to rachunek za lata arogancji, krzywd i złodziejstwa. Ziobro się skończył. Politycznie, moralnie i symbolicznie. Kwestia czasu, aż znajdzie się w Polsce. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - zaznaczył polityk Koalicji Obywatelskiej.

Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Przypomnijmy, zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry dotyczą nieprawidłowości przy organizacji konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że były minister sprawiedliwości miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz osobistych i politycznych dla siebie. Miał też współpracować m.in. ze swoimi zastępcami — Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem — oraz z posłem PiS Dariuszem Mateckim. W efekcie miał działać na szkodę państwa i interesu publicznego, ograniczając dostęp do funduszu podmiotom, które miały do niego prawo.

Ziobro odrzuca te oskarżenia, określając je jako "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".