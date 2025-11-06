Zmiany w ustawie o obronie ojczyzny oznaczają koniec niejasności dla Polaków mieszkających za granicą. W przypadku konfliktu zbrojnego państwo może wezwać do służby wojskowej każdego obywatela — niezależnie od tego, gdzie żyje i od jak dawna.

Wcześniejsze przepisy pozostawiały pole do interpretacji. Ustawa mówiła jedynie, że do zasadniczej służby wojskowej nie powołuje się osób, które mieszkają za granicą od co najmniej dwóch lat i nie mają meldunku w Polsce. O mobilizacji — czyli nagłym powołaniu do wojska w razie wojny — nie wspominano wprost.

85 proc. absolwentów szkół nie przechodzi pytania nr 8. Stolice Europy. Dasz radę?
85 proc. absolwentów szkół nie przechodzi pytania nr 8. Stolice Europy. Dasz radę?

Zobacz również

Mobilizacja bez wyjątków? Polska armia wezwie każdego, nawet jeśli od dawna mieszka za granicą

Sytuacja zmieniła się na początku 2025 roku. W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego i zagrożenia ze strony Rosji, rząd zdecydował się na nowelizację przepisów. Nowe prawo jednoznacznie wskazuje, że obowiązek służby wojskowej obejmuje wszystkich obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat — niezależnie od miejsca zamieszkania czy rezydencji podatkowej.

Reklama

Z mobilizacji zwolnione mogą być tylko osoby trwale niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dzieci, a także ci, których kwalifikacje lub stanowiska są kluczowe dla funkcjonowania państwa w czasie kryzysu. Ochroną objęte są również osoby posiadające drugie obywatelstwo.

Nowelizacja eliminuje wszelkie wątpliwości — w razie wojny państwo ma prawo sięgnąć po każdego obywatela, niezależnie od tego, czy ten od lat mieszka w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku czy innym miejscu na świecie.

Źródło: PAP, GAZETA WYBORCZA