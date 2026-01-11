Donald Trump i jego środowisko zostali ośmieleni sukcesem operacji w Wenezueli. Dlatego chcą działać dalej i przejąć Grenlandię, zanim zrobią to Rosja lub Chiny - podaje brytyjski dziennik.

"Szalony plan Trumpa"

Prezydent USA miał zwrócić się do Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych (JSOC) z prośbą o przygotowanie planu inwazji. Jednak szefowie sztabów sprzeciwiają się temu. Ich zdaniem byłoby to nielegalne i nie uzyskałoby poparcia Kongresu. Amerykańscy generałowie uważają plan Trumpa za "szalony".Mówią, że to jak radzenie sobie z pięciolatkiem - pisze "Daily Mail".

Według gazety, próbowali zmienić zdanie Trumpa, sugerując mu mniej kontrowersyjne operacje. Na przykład przechwytywanie rosyjskich "statków widmo" lub przeprowadzenie ataku na Iran.

"Trump może zacząć od scenariusza eskalacyjnego"

Scenariusz eskalacji, w ramach którego Trump używa siły lub "przymusu politycznego", aby zerwać powiązania Grenlandii z Danią budzi niepokój w Europie. W jednej z depesz dyplomatycznych opisano nawet "czarny scenariusz", który doprowadzi do "zniszczenia NATO od wewnątrz".

W ramach "scenariusza kompromisowego" Dania miałaby zgodzić się przyznać Trumpowi pełny dostęp wojskowy do Grenlandii, uniemożliwiając jednocześnie taki dostęp Rosji i Chinom. "Ze względu na wewnętrzne kwestie polityczne Trump może zacząć od scenariusza eskalacyjnego, który następnie może przerodzić się w kompromisowy" - podaje "Daily Mail".

Trump chce przejąć Grenlandię "po dobroci"

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek w Waszyngtonie, że chce porozumienia z Grenlandią - "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". Podkreślił, że jeśli USA tego nie zrobią, uczynią to Rosja lub Chiny.

Gdyby USA przeprowadziły operację wojskową w celu przejęcia Grenlandii, byłaby to katastrofalna sytuacja, ponieważ państwo NATO interweniowałoby militarnie na terytorium innego sojusznika - stwierdził szef fińskiego rządu Petteri Orpo.