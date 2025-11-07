Po głosowaniu o szybki komentarz poprosiliśmy byłego ministra sprawiedliwości, dziś senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Tchórz w Budapeszcie. Sprawiedliwość w Warszawie. Zbigniew Ziobro bez immunitetu - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl polityk.

Ziobro bez immunitetu! Krzysztof Kwiatkowski: Tchórz w Budapeszcie. Sprawiedliwość w Warszawie

Sprawiedliwość musi działać wobec każdego obywatela tak samo. Teraz decyzja należy do prokuratury – czy skieruje wniosek do sądu o zgodę na tymczasowy areszt. Wydaje się to logiczną konsekwencją faktu, że Zbigniew Ziobro uciekł z Polski- podkreślił.

Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Przypomnijmy, zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry dotyczą nieprawidłowości przy organizacji konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że były minister sprawiedliwości miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz osobistych i politycznych dla siebie. Miał też współpracować m.in. ze swoimi zastępcami — Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem — oraz z posłem PiS Dariuszem Mateckim. W efekcie miał działać na szkodę państwa i interesu publicznego, ograniczając dostęp do funduszu podmiotom, które miały do niego prawo.

Ziobro odrzuca te oskarżenia, określając je jako "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".