Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek wieczorem, że po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobrze oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Postanowienie o zatrzymaniu Ziobry uzasadniono obawą jego niestawiennictwa i utrudniania postępowania karnego oraz koniecznością niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego, w tym przypadku aresztu. O ewentualnym aresztowaniu Ziobry i tak musiałby zdecydować sąd. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, a jego obrońca twierdzi, że się nie ukrywa.

Zbigniew Ziobro o wyroku i działaniach premiera

"Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii" - stwierdził Zbigniew Ziobro w najnowszym wpisie na platformie X, wspominając o medialnych doniesieniach na temat odraczanych operacji i terapii. "Odmówienie chorym na raka pomocy medycznej to jak wyrok" - dodał Ziobro, odnosząc się do swoich doświadczeń z chorobą onkologiczną. "Nie pozwólmy mu na to, media muszą alarmować, głośno dopominać się reakcji rządu, bo tym ludziom trzeba natychmiast pomóc. Bo walczą o życie" - skwitował polityk PiS.

Ziobro podkreślił we wpisie, że dla niektórych pacjentów taki "wyrok" jest "tym najtragiczniejszym". "W leczeniu nowotworu liczy się każdy dzień, dosłownie. Wiem o tym dobrze, bo jako pacjent onkologiczny poznałem wiele dramatycznych historii. Jak podaje prasa dzisiaj przekładane są operacje, terapie, bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie" - napisał Ziobro.

Ministerstwo prostuje

Zbigniew Ziobro odniósł się w ten sposób do sygnałów spływających z placówek medycznych z różnych województw. Ich przedstawiciele skarżą się, że brak zapewnień o wypłatach ze strony NFZ zmusza szpitale do przesuwania terminów planowanych zabiegów na przyszły rok. Na doniesienia odpowiedział resort zdrowia, podkreślając, że "nie ma informacji o przekładaniu na przyszły rok zabiegów onkologicznych". "W przypadku planowych zabiegów mogą występować przesunięcia terminów, co zdarzało się również w poprzednich latach. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez placówki medyczne z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości procesu leczenia" - wyjaśnia ministerstwo zdrowia w opublikowanym oświadczeniu.