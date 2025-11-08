Jerzy Derfel był wielką postacią świata muzyki. To legendarny pianista, kompozytor oraz dyrygent. Miał 84 lata.

Jerzy Derfel nie żyje. O jego śmierci poinformowała znana aktorka

Stworzył muzykę do kultowego filmu "Miś" w reżyserii Stanisława Barei. W komedii pojawił się na ekranie wcielając się w rolę dyrygenta. Jerzy Derfel współpracował z takimi artystami jak Alicja Majewska, Wojciech Młynarski, Ewa Bem, Halina Kunicka, Irena Santor i Artur Barciś.

Reklama

O jego śmierci poinformowała w sieci Joanna Trzepiecińska. Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu…" – napisała aktorka na swoim profilu na Facebooku. Do wpisu dołączyła zdjęcie z artystą.

Pogrzeb Jerzego Derfla odwołany. Jaki jest powód?

Pogrzeb Jerzego Derfla miał odbyć się w piątek, 7 listopada. Ceremonia, która miała się odbyć na warszawskich Powązkach, została jednak odwołana. Sytuację wyjaśnił przyjaciel kompozytora.

Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, chociaż był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Ale Jerzy po prostu na to zasługuje i stąd ta decyzja. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do miasta i czekamy na odpowiedź. Przy boku Jerzego docelowo spocznie jego ukochana żona Jadwiga - powiedział Kamil Malanicz w rozmowie z "Faktem".