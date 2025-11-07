Elżbieta Penderecka nie żyje. Kim była?

Elżbieta Penderecka odeszła 31 października br. Choć z wykształcenia była fizykiem, swoje zawodowe życie związała z muzyką i kulturą. Była m.in. inicjatorką tak prestiżowych wydarzeń, jak Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Należała również do władz międzynarodowych fundacji muzycznych.

Prywatnie przez wiele lat była związana z Krzysztofem Pendereckim, który był wybitnym kompozytorem. Prowadziła jego sekretariat i wspierała w pracy artystycznej. Dzięki Elżbiecie Pendereckiej powstała orkiestra kameralna Sinfonietta Cracovia, która stała się oficjalną orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Elżbieta Penderecka odeszła w wieku 78 lat. Teraz podano szczegóły jej pogrzebu. Ceremonia potrwa dwa dni i odbędzie się w Krakowie. Główna uroczystość zaplanowana jest na sobotę, 8 listopada. Rozpocznie się o godz. 12 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dzień wcześniej, czyli 7 listopada odbędzie się wieczornica ku czci zmarłej. Rozpocznie się ona o godz. 19. Wydarzenie uświetnią artyści Sinfonietty Cracovii oraz aktorzy recytujący poezję.

Przy urnie z prochami śp. Elżbiety Pendereckiej artyści Sinfonietty Cracovii wypełnią kościół muzyką, a aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski recytować będą poezję Cypriana Kamila Norwida oraz Czesława Miłosza - poinformował Andrzej Giza.

Wszyscy, którzy będą chcieli pożegnać Elżbietę Penderecką, będą mogli dokonać wpisu w księdze pamiątkowej.