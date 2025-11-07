Pono nie żyje. Raper, który współpracował m.in. z Wojtkiem Sokołem, odszedł w wieku 49 lat. Pono był cenionym artystą i współtwórcą legendarnego ZIP Składu. Informacja o jego śmierci obiegła media w czwartek późnym popołudniem.

Pono nie żyje. O jego śmierci poinformował Wojtek Sokół

Post w mediach społecznościowych opublikował przyjaciel zmarłego, czyli Sokół. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś - napisał Wojtek Sokół.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Przyczyna śmierci Pono. Są nieoficjalne informacje

Serwis GlamRap.pl dotarł do nieoficjalnych informacji na temat przyczyny śmierci Rafała "Pono" Poniedzielskiego. Okazuje się, że najprawdopodobniej był zawał serca. Gdy Pono wysiadał z samochodu pod siedzibą stacji Polsat w Warszawie, źle się poczuł, upadł i stracił przytomność.

Wojtek Sokół po śmierci Pono podjął ważną decyzję

Gdy na miejsce przyjechało pogotowie, Pono był reanimowany przez ponad godzinę. Niestety nie udało się go uratować. Nie wiadomo jeszcze, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb rapera. Wojtek Sokół poinformował w sieci, że ze względu na śmierć przyjaciela, przekłada działania promocyjne dotyczące jego debiutu literackiego, czyli książki "Wesołych Świąt".