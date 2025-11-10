Jaka pogoda w poniedziałek, 10 listopada?

Poniedziałek, 10 listopada 2025, przyniesie nad Polską dominację dużego i całkowitego zachmurzenia, z jedynie okresowymi przejaśnieniami możliwymi na południu kraju. W ciągu dnia miejscami, zwłaszcza w centrum, na wschodzie i południu, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, a w Tatrach i Sudetach pojawią się słabe opady śniegu. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły i zamglenia, które będą ograniczać widzialność do 300-400 metrów.

Reklama

Jaka temperatura w poniedziałek?

Termometry w poniedziałek wskażą od 4 do 6 stopni Celsjusza na północy, przez około 5 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, aż do 9-10 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowo-zachodnich i południowych.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy zachmurzenie pozostanie duże, chociaż miejscami, głównie na południu, możliwe będą przejaśnienia. Utrzyma się ryzyko słabych opadów deszczu i mżawki oraz lokalnych mgieł. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w centrum do 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, natomiast w rejonach podgórskich spadnie do 0 stopni Celsjusza do 3 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, z kierunków południowych i zachodnich.