Szymon Hołownia 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Nie będzie też startował w wyborach na szefa partii Polska 2050.

Szymon Hołownia chce do ONZ

Pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, obecna mer Paryża czy Roman Mazur - działacz humanitarny, a wcześniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni. Marszałek Sejmu twierdzi, że jego szanse na zostanie Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców znacząco wzrosły i kolejne państwa deklarują poparcie dla jego kandydatury.

Kto za Hołownię szefem Polski 2050?

"Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy będę kandydował na szefa Polski 2050. Nie hamletyzuję. Nie ukrywam, że wiele osób mnie namawia" - mówi gość Radia ZET Paweł Śliz, pytany o wybory w jego partii. Swój start ogłosili już Joanna Mucha i Ryszard Petru. Co na to polityk? "Nie uważam, żeby pociągnęli tak Polskę 2050 do przodu. Myślę, że będą jeszcze inni kandydaci" - komentuje gość Marcina Zaborskiego.

"Hołownia nie porzuca partii"

Cała Polska 2050 szuka pracy dla Szymona Hołowni? Paweł Śliz zaznacza, że Hołownia nie porzuca partii. "Jako członek Polski 2050 bardzo bym chciał, żeby Szymon był naszym liderem, bo ja dla jego idei, wartości poszedłem do polityki, nigdy nie dotykając polityki od drugiej strony. Jako Polak uważam, że byłoby niesłychaną nobilitacją, gdyby Polak był na czele UNHCR" – powiedział gość Radia ZET. Jego zdaniem "z wrażliwością marszałka Hołowni - byłby dobrą osobą na tym miejscu".

Kim jest Paweł Śliz?

W 2023 r. Paweł Śliz wystartował w wyborach parlamentarnych z list Trzeciej Drogi, reprezentując Polskę 2050 Szymona Hołowni. Nie brał wcześniej aktywnego udziału w polityce. Jest z wykształcenia adwokatem, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po zakończeniu aplikacji adwokackiej od 2010 r. prowadził własną kancelarię. Zasłynął w mediach, broniąc byłego senatora PiS, Stanisława Koguta, który w 2018 r. usłyszał zarzuty o korupcję i musiał pożegnać się z partią, chociaż w środowisku znany był jako mocno zaangażowany działacz. Śliz mówił wtedy, że jego klient został zaszczuty i "ukarany" przez Jarosława Kaczyńskiego. Kogut zmarł w październiku 2020 r. Poza przewodniczeniem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Paweł Śliz był też członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, z której został odwołany w kwietniu 2024 r. Od stycznia do września 2024 r. był też wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Pegasusa, ale postanowił się z niej wycofać.