Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był we wtorek wieczorem gościem Polsat News. Rozmawiano m.in. o Zbigniewie Ziobrze. Dziennikarz Polsat News zapytał Marcina Przydacza, czy prezydent Karol Nawrocki dopuszcza scenariusz ułaskawienia Zbigniewa Ziobry, gdyby ten został skazany. Polityk odpowiedział mu, że, jak na razie, były minister sprawiedliwości nie ma postawionych zarzutów. "Nie jest jeszcze uchylony immunitet, nie ma aktu oskarżenia, tym bardziej nie ma wyroku, nawet nieprawomocnego, nie mówiąc już o prawomocnym. Więc droga do konstytucyjnych działań, jakie przysługują głowie państwa, jest jeszcze bardzo, bardzo daleka" - powiedział Marcin Przydacz.

Ziobro krytykuje wniosek prokuratury

We wtorek Zbigniew Ziobro ocenił, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba, co - jego zdaniem - czyni go nieskutecznym. Prokuratura Krajowa uznała za bezzasadne zarzuty Ziobry. Jak wyjaśnił rzecznik PK prok. Przemysław Nowak, dokument sporządził prokurator prowadzący sprawę, działający w imieniu jednostki - Prokuratury Krajowej, a nie Prokurator Krajowy osobiście.

Głosowanie ws. immunitetu Ziobry w piątek

"Jeżeli sejmowa komisja regulaminowa przedstawi sprawozdanie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu b. szefa MS" - poinformował w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W czwartek późnym wieczorem, tj. o godz. 23.30 Sejm ma zapoznać się ze sprawozdaniem komisji regulaminowej ws. wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sejmowa komisja regulaminowa i poselska ma zająć się tym wnioskiem w czwartek o godz. 16.