Ostatnie promocje PKP Intercity cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Bilety dla uczniów za złotówkę pozwoliły przewoźnikowi pobić rekord frekwencji. Z szansy na tanie podróże skorzystało też łącznie blisko 135 tys. seniorów.

PKP Intercity znów kusi promocjami

Narodowy przewoźnik kolejowy coraz częściej stawia na specjalne oferty, które mają przyciągnąć nowych pasażerów i zwiększyć frekwencję w pociągach. Ostatnie akcje – w tym bilety dla uczniów i seniorów za złotówkę – cieszyły się rekordowym zainteresowaniem.

Według danych PKP Intercity, z poprzednich promocji skorzystało łącznie blisko 135 tys. seniorów. Tanie przejazdy miały zachęcić osoby starsze do częstszego podróżowania, odwiedzin u rodziny czy krótkich wycieczek po kraju. Nie obyło się jednak bez emocji – część pasażerów skarżyła się, że w pociągach zabrakło wolnych miejsc. Przewoźnik wyciągnął z tego wnioski.

"Pendo za zeta" – dzieci pojadą Pendolino za złotówkę

Nowa promocja nosi nazwę "Pendo za zeta". Skorzystają z niej dzieci od 4 do 15 roku życia, które 10 grudnia 2025 roku wybiorą się w podróż jednym z superszybkich pociągów EIP (Pendolino) w klasie 2.

Jak podkreśla PKP Intercity w regulaminie, bilety za 1 zł będą obowiązywać na przejazdy jednorazowe, bez przesiadek, wyłącznie tego dnia. Sprzedaż ruszy wkrótce, a ostatnim dniem zakupu będzie 7 grudnia 2025 roku. Warto się pospieszyć – liczba miejsc w promocji jest ograniczona.

Dlaczego 10 grudnia?

Wielu pasażerów może zastanawiać się, dlaczego akcja odbywa się w środku tygodnia, w środę. PKP Intercity tłumaczy, że chodzi o zmniejszenie tłoku i bardziej komfortowe podróże. Dni powszednie to czas, gdy pociągi są mniej obciążone, więc przewoźnik chce uniknąć sytuacji, w której zabraknie miejsc, jak to miało miejsce przy poprzednich promocjach.

10 lat Pendolino w Polsce

Wybór grudniowej daty nie jest przypadkowy. W grudniu 2024 roku Pendolino świętowało swoje dziesięciolecie w Polsce – pierwszy oficjalny kurs tego pociągu odbył się 14 grudnia 2014 roku.

Dla PKP Intercity to więc symboliczna okazja, by przypomnieć o nowoczesnych składach, które na dobre zmieniły obraz polskiej kolei. W ramach promocji "Pendo za zeta" najmłodsi będą mogli osobiście sprawdzić, jak wygląda podróż najszybszym pociągiem w kraju.

Czy bilety za 1 zł wrócą także dla dorosłych?

Przewoźnik nie wyklucza, że w przyszłości ponownie zorganizuje inne akcje specjalne – być może także dla seniorów, uczniów czy większych grup pasażerów. PKP Intercity podkreśla, że oferty promocyjne będą pojawiać się cyklicznie, ale każda z nich zostanie dostosowana do możliwości taborowych i liczby dostępnych miejsc.

Takie działania to także odpowiedź na rosnącą konkurencję ze strony przewoźników z Czech i Niemiec, którzy coraz śmielej wkraczają na polski rynek.

Jak nie przegapić promocji PKP Intercity?

Bilety za 1 zł na Pendolino nie są jeszcze dostępne, ale przewoźnik zapowiada, że o starcie sprzedaży poinformuje z wyprzedzeniem. Warto więc śledzić stronę intercity.pl, profile PKP Intercity w mediach społecznościowych oraz aplikację mobilną przewoźnika, gdzie bilety często pojawiają się najpierw.

Tanie podróże wracają na tory

PKP Intercity ma przed sobą trudne zadanie – musi pogodzić rosnące oczekiwania pasażerów z ograniczoną liczbą miejsc i napiętym rozkładem jazdy. Mimo to przewoźnik zapowiada, że akcje z biletami za złotówkę będą wracać – choć na bardziej kontrolowanych zasadach.