Przywrócono ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli, który został wstrzymany we wtorek wieczorem w związku z zauważaniem w jego pobliżu dronów - poinformowano w środę na stronie tego portu lotniczego.
Po zamknięciu lotniska, samoloty przekierowano do Liege, wykorzystywanego głównie jako węzeł przeładunkowy. Jednak wkrótce i to lotnisko zostało zamknięte z powodu pojawienia się bezzałogowców. Według informacji lokalnych mediów drony miały również zostać zauważone koło wojskowych baz lotniczych Kleine-Brogel i Florennes.
Zamieszanie w Brukseli opanowane. Lotnisko znów działa po incydencie z dronami
Jak podkreśliła dyrekcja lotniska, wstrzymanie ruchu lotniczego we wtorek wieczorem zostało zarządzone ze względów bezpieczeństwa. Doprowadziło to do opóźnień i odwołania niektórych lotów, a także może mieć nadal wpływ na operacje lotnicze w środę rano.
