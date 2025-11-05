Wielka zmiana w Sejmie. Hołownia zapowiada rezygnację

Hołownia powiedział w środę na konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, że jest to jego ostatnia konferencja w roli marszałka Sejmu. Przekazał, że 13 listopada, zgodnie z umową koalicyjną, złoży rezygnację z tej funkcji.

Hołownia zaznaczył, że zmiana marszałka nastąpi na kolejnym posiedzeniu Sejmu. - Tutaj drobny niuans, który się pojawił, czyli taki, że następny Sejm musimy zrobić czterodniowy, czyli 18, 19, 20 i 21 listopada. I tutaj z panem marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym podejmiemy decyzję, czy ta zmiana ma się dokonać 18-stego, czyli jeżeli złożę rezygnację 13-stego, a złożę ją 13-stego, zgodnie z umową koalicyjną, wypełniając jej zapisy, to czy wybór dokona się na samym początku posiedzenia, czyli 18-stego, czy drugiego dnia posiedzenia 19-stego, a ja bym jeszcze wtedy to posiedzenie otwierał - powiedział Hołownia. Dotychczas kolejne posiedzenie Sejmu było planowane w dniach 19-21 listopada.

Marszałek podkreślił, że jest to już kwestia techniczna, która jest w gestii Czarzastego. - Jak zdecyduje, tak będzie - dodał.

Hołownia zapewnił, że zrobi wszystko, żeby zmiana marszałka Sejmu dokonała się "jak najpłynniej, jak najspokojniej, żeby Polska miała marszałka Sejmu w takiej atmosferze stabilności, w jakiej powinno się to odbywać".

Zdaniem Hołowni, "dzisiaj Polsce potrzebny jest taki marszałek, ktokolwiek nim będzie, który będzie starał się raczej być sędzią, który dba o reguły gry, o równość na boisku, niż tym, który jest tylko napastnikiem strzelającym gole jednej z drużyn".

- Dlatego wbrew różnym głosom, które do mnie docierały, zdecydowałem się bez żadnych wątpliwości zaprzysiąc Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej. Dlatego właśnie dzisiaj zrobię wszystko, żeby maksymalnie ułatwić Włodzimierzowi Czarzastemu przejęcie funkcji marszałka Sejmu, żeby odbyło się to możliwie najspokojniej, najpłynniej, bo najważniejsza jest stabilność państwa - zaznaczył marszałek Sejmu.

Hołownia przekazał też, że przed rezygnacją z funkcji marszałka będzie chciał zaprosić dziennikarzy na pożegnalne śniadanie prasowe, na którym - jak mówił - „będziemy mogli wymienić się uwagami o tym, co się udało, co się nie udało”. - Przekażę też państwu raport z tych ostatnich dwóch lat, pokazując co się udało, co się nie udało zrobić - zapowiedział Hołownia.

Zgodnie z umową koalicyjną lider Polski 2050 Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Funkcja marszałka Sejmu będzie najwyższym stanowiskiem, które w swojej długiej karierze obejmie Czarzasty.