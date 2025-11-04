Tusk na początku wtorkowych obrad Rady Ministrów powiedział, że musi odnieść się do "sytuacji, która bulwersuje całą polską opinię publiczną, czyli gdzie jest były minister sprawiedliwości pan Ziobro i czy wróci do kraju".

- Najchętniej zwróciłbym się bezpośrednio do pana ministra: jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara” czy "miękiszon” i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce - powiedział premier.

Tusk do Ziobry: Nie chce pan przejść do historii jako "miękiszon"

Jak dodał, zarzuty pod adresem b. szefa MS są poważne i "jedyną metodą, aby wytłumaczyć się z tych zarzutów jest postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami". Tusk zauważył, że ucieczka czy szukanie azylu np. Budapeszcie stawiałoby Ziobrę w bardzo złym świetle.

Reklama

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.