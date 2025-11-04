W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

"Po to, żeby go w istocie zamordowano"?

Jarosław Kaczyński zapytany przez dziennikarzy o wniosek ws. uchylenia immunitetu Ziobrze i jego tymczasowe aresztowanie odpowiedział, że zarzuty kierowane pod adresem b. ministra sprawiedliwości "nie mają nic wspólnego z prawem karnym". Według niego, ktoś, kto żąda aresztowania "bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, sam jest przestępcą". Pytany, czy Ziobro, który prawdopodobnie nadal przebywa na Węgrzech, powinien wrócić do Polski odpowiedział pytająco: "po to, żeby go w istocie zamordowano"?

Reklama

Jarosław Kaczyński nie wie, gdzie jest Ziobro

Dopytywany, kto miałby Ziobrę zamordować Kaczyński stwierdził, że umieszczenie w więzieniu bardzo ciężko chorej osoby, która wymaga stałej i poważnej opieki lekarskiej "jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci". Kaczyński podkreślił, że nie wie gdzie obecnie przebywa Ziobro i zaznaczył, że każdy "ma prawo bronić swojego życia". "W tym wypadku chodzi o życie" - dodał.

Ziobro uważa, że Żurek popełnił przestępstwo

Ziobro uważa, że wniosek o uchylenie mu immunitetu został podpisany przez niewłaściwą osobę, przez co jest prawnie nieskuteczny i nie powinien być rozpatrywany. Ziobro zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez szefa MS Waldemara Żurka.