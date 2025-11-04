Rekordowa pełnia księżyca – "Bobrzy Księżyc"
Początek listopada przyniesie wyjątkowe zjawisko astronomiczne, a mianowicie największą pełnię Księżyca w bieżącym roku. Dokładnie 5 listopada naturalny satelita Ziemi znajdzie się w odległości zaledwie około 357 tysięcy kilometrów od naszej planety. Ta niewielka odległość spowoduje, że księżyc będzie widoczny jako rekordowo duży i jasny, co uczyni listopadowe zjawisko niezwykle efektownym wizualnie.
Skąd wzięła się nazwa "Bobrzy księżyc"?
Zgodnie z tradycją rdzennych Amerykanów, ta listopadowa pełnia określana jest mianem "Bobrzego księżyca".Nazwa ta nawiązuje do okresu, kiedy bobry rozpoczynają intensywne budowanie tam i gromadzenie zapasów niezbędnych do przetrwania zimy. W Europie natomiast bardziej rozpowszechniona była nazwa "Mroźny księżyc", co wiązało się z faktem, że była to pierwsza pełnia następująca często już w warunkach ujemnych temperatur.
Aktywność meteorów w listopadzie 2025
Listopadowe niebo zachwyci obserwatorów nie tylko rekordową pełnią, ale również aktywnością trzech rojów meteorów:
- Południowe Taurydy (4-5 listopada): Ten rój charakteryzuje się powolnymi i jasnymi meteorami, które pozostawiają długie, charakterystyczne ślady. Niestety, ich obserwacja w tym terminie może być utrudniona z powodu dużej jasności pełni Księżyca.
- Północne Taurydy (11-12 listopada): Są to meteory określane jako bardzo widowiskowe, wyróżniające się wyjątkową wielkością i blaskiem.
- Leonidy (17 listopada): To najbardziej znany rój meteorów tego miesiąca, wywodzący się z pyłu komety Tempel-Tuttle. Podczas szczytu aktywności możliwe jest zaobserwowanie nawet 15 "spadających gwiazd" w ciągu jednej godziny.
Optymalne warunki do obserwacji "Bobrzego księżyca"
Aby w pełni cieszyć się listopadowymi zjawiskami na niebie, należy zadbać o najlepsze warunki obserwacyjne:
- Czas: Najdogodniejszym momentem do obserwacji jest czas po północy.
- Lokalizacja: Konieczne jest znalezienie miejsca oddalonego od wszelkich źródeł sztucznego światła, takich jak latarnie uliczne. Idealne będą na przykład polany na skraju lasu lub niewielkie wzniesienia terenu.
- Przygotowanie wzroku: Aby móc skutecznie obserwować, potrzebne jest około 30 minut spędzonych w ciemności, aby oczy w pełni przyzwyczaiły się do warunków. Z tego względu należy unikać patrzenia na ekran telefonu oraz inne źródła światła bezpośrednio przed i w trakcie obserwacji.
