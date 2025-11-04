Niż znad Atlantyku wkroczył do Polski. Prognoza pogody na wtorek, 4 listopada

Wtorek, 4 listopada, upłynie w Polsce pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, choć mieszkańcy południowej części kraju mogą liczyć na więcej przejaśnień. Opady będą ograniczone: słaby, miejscowy deszcz możliwy jest jedynie na krańcach południowo-wschodnich, a w wyższych partiach Bieszczad spadnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż w godzinach porannych w centrum i na południu prognozowane są mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmieniając kierunek z początkowo zachodniego na południowy.

Jakie temperatury we wtorek w Polsce?

Temperatura maksymalna we wtorek będzie zróżnicowana: od 8 do 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 12-14 stopni Celsjusza na zachodzie, przy czym w obszarach podgórskich Karpat będzie chłodniej, około 8 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z wtorku na środę przyniesie przeważnie małe lub umiarkowane zachmurzenie, a jedynie na północnym wschodzie niebo okresowo będzie bardziej pochmurne. Ponownie wystąpią mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów, głównie na wschodzie, w centrum oraz miejscami na południowym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od około 2-3 stopni Celsjusza na południu i w centrum do 7 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem oraz około 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Wyjątkiem będą kotliny karpackie, gdzie możliwy jest spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza lub 1 stopnia Celsjusza. Wiatr w nocy pozostanie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, wiejący z południa i południowego zachodu.