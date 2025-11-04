Niezwykle ciepły początek listopada 2025

Ostatnie dni przyniosły nadzwyczaj wysokie temperatury, z termometrami wskazującymi 15 stopni Celsjusza na większości obszaru kraju, a w południowych województwach odnotowano nawet ponad 20 stopni w cieniu, wszystko to przy bezchmurnym, błękitnym niebie. Po tym cieple, nastąpiło krótkotrwałe ochłodzenie związane z przejściem intensywnie deszczowego frontu atmosferycznego. Jednak już od wtorku, 4 listopada, temperatura ponownie zacznie wzrastać. Tym razem trend ten utrzyma się dłużej, prawdopodobnie przez kolejnych kilkanaście dni, z wartościami oscylującymi między 10 a 15 stopniami.

Przyczyny długotrwałego ocieplenia w listopadzie 2025 i charakterystyka pogody

Ten niezwykły napływ ciepła jest efektem powstania blokady wyżowej. Ośrodki wysokiego ciśnienia będą na tyle rozbudowane, że uniemożliwią przemieszczanie się deszczowych niżów z zachodu na wschód Europy. W rezultacie, szeroki strumień ciepłego powietrza będzie płynął do nas prosto z obszarów zwrotnikowych. Ciepło będzie rosło wraz z przesuwaniem się na południe kontynentu. W Polsce, nadchodzące dwa tygodnie będą nie tylko bardzo ciepłe, ale również wyjątkowo suche i słoneczne, co będzie szczególnie odczuwalne w centralnych i wschodnich regionach kraju. Pomimo, że jest to anomalia, taki charakter pogody, typowy dla późnego babiego lata, z pewnością spodoba się większości.

Rekordowe anomalie termiczne w Europie

Średnie temperatury na początku listopada będą niemal w całej Europie wyższe od normy wieloletniej o około 5 stopni Celsjusza, a miejscami, zwłaszcza na zachodzie, wschodzie i północy kontynentu, anomalia ta osiągnie nawet 10 stopni. Biegunem ciepła stanie się Hiszpania – w jej południowych regionach, a konkretnie w Andaluzji, w połowie tygodnia termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W miarę upływu dni, anomalia będzie się pogłębiać, ponieważ temperatura pozostanie stabilna, podczas gdy normalnie o tej porze roku powinno być coraz chłodniej. W połowie miesiąca w Polsce, średnie temperatury mogą być wyższe od normy dla tego okresu nawet o 12–15 stopni.