Wniosek prokuratury — liczący aż 158 stron — trafił już do Marszałka Sejmu. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej, prok. Anna Adamiak, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z defraudacją środków publicznych.

Ziobro ujawnił, co zrobi ze swoim immunitetem. Nie owijał w bawełnę

Prokuratura twierdzi, że fundusz, który miał pomagać ofiarom przestępstw, był wykorzystywany do finansowania podmiotów niespełniających podstawowych wymogów formalnych. Dodatkowo część pieniędzy miała być przeznaczana na cele niezwiązane z jego misją.

Niczego nie będzie się zrzekał – powiedział Ziobro w rozmowie z Polsat News, pytany o możliwość rezygnacji z immunitetu.

Śledztwo z szerokim zakresem

Nadzór nad postępowaniem sprawuje specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej, powołany na początku 2024 roku. Zajmuje się on m.in. badaniem mechanizmów przyznawania wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. W grę wchodzą podejrzenia przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i celowego kierowania środków publicznych do wybranych organizacji.

W śledztwie pojawiają się znane nazwiska. Podejrzanym jest były wiceminister sprawiedliwości i obecny poseł PiS Marcin Romanowski. To wobec niego w grudniu 2024 r. sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Romanowski wyjechał na Węgry, gdzie uzyskał ochronę polityczną. Kolejnym podejrzanym jest poseł Dariusz Matecki — wobec niego w zeszłym tygodniu Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia.

Decyzja w rękach Sejmu

W piątek Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek Szymon Hołownia dał Ziobrze czas do 3 listopada na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Termin minął bez decyzji ze strony posła.

W najbliższy czwartek po godzinie 16 sprawą zajmie się sejmowa komisja regulaminowa. Jej rekomendacja będzie kluczowa w dalszym procedowaniu sprawy. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu może odbyć się jeszcze tego samego dnia.

