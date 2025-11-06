Premier Bułgarii, Rosen Żelazkow, we wtorek ogłosił pełną gotowość kraju na przyjęcie wspólnej waluty europejskiej. Deklarację tę złożył po rozmowach z unijnym komisarzem ds. gospodarki, Valdisem Dombrovskisem. Euro ma wejść do obiegu w Bułgarii 1 stycznia 2026 roku. Żelazkow zapewnił, że władze kontynuują intensywne prace, aby zapewnić płynne i pomyślne przejście na euro. Premier podkreślił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na zmianę. Dostawy banknotów i monet euro do banków i punktów handlowych rozpoczęły się już 1 listopada.

Unijny komisarz Valdis Dombrovskis poparł plany Bułgarii, wskazując na konkretne korzyści płynące z przyjęcia euro. Dombrovskis stwierdził, że zastąpienie bułgarskiego lewa przez euro wpłynie pozytywnie na stabilność finansową i odporność kraju. Komisarz dodał, że nowa waluta przyspieszy bułgarski wzrost gospodarczy.

Rząd Bułgarii zintensyfikował działania mające na celu edukację społeczeństwa na temat nowej waluty. Kampania przebiega we współpracy z instytucjami publicznymi i sektorem pozarządowym. Od 8 lipca, kiedy Rada UE przyjęła akty prawne wymagane do wprowadzenia euro, w kraju odbyło się ponad 420 spotkań informacyjnych. Premier Żelazkow powołał się na wyniki badań socjologicznych, które wskazują na wzrost zaufania społecznego do euro, pomimo wcześniejszego równego podziału na zwolenników i przeciwników.

Jak będzie wyglądało wymienianie walut?

Bułgaria stanie się 21. członkiem strefy euro. Proces wymiany waluty będzie przebiegał stopniowo. Lewy i euro będą w użyciu równolegle przez cały styczeń 2026 roku. Do końca czerwca 2026 roku obywatele będą mogli bezpłatnie wymieniać lewy na euro w bankach i urzędach pocztowych. Po tym okresie operacja będzie możliwa w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego.