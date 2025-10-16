Z ogniem walczy aktualnie około 140 strażaków. — Pożar się już nie rozprzestrzenia — przekazał po godzinie 7.00 młodszy aspirant Wiktor Czubaj, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Kozienicach. Dodał też, że ze względu na położenie budynku strażacy muszą dokładnie przeszukać dach, by zlokalizować źródło ognia.

Z informacji przekazanych mediom wynika, że w chwili wybuchu pożaru w hotelu przebywało dziewięć osób. — Gdy przyjechaliśmy na miejsce, pożarem objęte było dwie trzecie hotelu oraz restauracji, która się tam znajduje. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu w hotelu znajdowało się dziewięć osób, ale wszystkie opuściły budynek samodzielnie — powiedział w rozmowie z TVN Warszawa mł. asp. Czubaj.

Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się na poddaszu, a przyczyną mogło być zapalenie się poszycia dachowego.

Akcja ratownicza trwa. Służby pozostają na miejscu i prowadzą dogaszanie oraz zabezpieczanie konstrukcji.

Źródło: TVN24.PL, ONET