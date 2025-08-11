Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Marymonckiej na Bielanach. Samochód wjechał w pieszych w momencie, gdy przechodzili oni przez pasy na włączonym dla nich zielonym świetle. W sumie ranne zostały cztery osoby: trzy kobiety i jeden mężczyzna. Najpoważniejszych obrażeń doznała 72-letnia kobieta. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.

Kierowca trzeźwy

47-letni kierowca toyoty, obywatel Polski, był trzeźwy. Posiadał również stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Policjanci ze stołecznej komendy wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.