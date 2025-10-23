Strefy ciszy są reakcją na wyzwania współczesnego świata, które stawiają na uczniów duży stres i natłok bodźców. Strefy ciszy to przestrzenie dostępne dla każdego, kto potrzebuje wyciszyć emocje, czuje się przebodźcowany lub po prostu szuka cichego miejsca do odpoczynku od gwaru.

Zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska powiedziała, że "w trosce o dobro każdego ucznia i z myślą o tworzeniu przestrzeni sprzyjającej koncentracji oraz wewnętrznej równowadze, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą stworzenia w warszawskich szkołach stref ciszy".

Co może być strefą ciszy?

Przestrzenie te mogą przybierać różne formy, w zależności od możliwości placówki. Może to być osobny pokój, wydzielona wnęka w korytarzu, zaadaptowany zakamarek czy wyspa stworzona z mebli jako bariera akustyczna. Uczniowie mogą w nich odpocząć, czytać książki, słuchać relaksacyjnej muzyki lub grać w planszówki – wszystko bez hałasu.

Ratusz zapewnia kompleksowe wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne w zakresie projektowania stref ciszy. Całkowity budżet projektu wynosi 11,5 mln zł. W ramach tej puli, każda miejska szkoła podstawowa i zespół szkolno-przedszkolny otrzyma dotację w wysokości 30 tys. zł na urządzenie swojej strefy.

Strefa ciszy. Poradnik

Warszawa opublikowała szczegółowy "Poradnik projektowania stref ciszy". Publikacja ta zawiera holistyczne omówienie problematyki hałasu, jego konsekwencji psychicznych i fizycznych, a także normy prawne regulujące poziom hałasu w placówkach.

Poradnik zawiera "Narzędziownik", który krok po kroku prowadzi przez proces tworzenia strefy, od wyboru miejsca po dobór mebli i materiałów. Proponuje gotowe schematy inspirujące szkoły do działania. Projekt podkreśla szkodliwy wpływ hałasu na efektywność pracy i dobrostan.

Rodzaje hałasu

Poradnik wyróżnia kilka źródeł hałasu w szkołach, z którymi walczy projekt.

Hałas środowiskowy : (np. szum samochodów docierający z zewnątrz).Hałas instalacyjny: (np. szum wentylacji, brzęczenie oświetlenia).

: (np. szum samochodów docierający z zewnątrz).Hałas instalacyjny: (np. szum wentylacji, brzęczenie oświetlenia). Hałas bytowy: (np. głosy i kroki z sąsiednich pomieszczeń).Hałas własny: (wytwarzany przez samych użytkowników i wzmocniony przez odbicia fal).

Według Encyklopedii PWN, hałas to "dźwięk niepożądany, którego działanie może być uciążliwe lub szkodliwe dla człowieka". Możliwość skorzystania ze strefy ciszy ma mieć pozytywny wpływ na samopoczucie i komfort uczniów oraz nauczycieli, co bezpośrednio przełoży się na efektywność ich pracy i nauki.