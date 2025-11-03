To nie tylko wydarzenie sportowe, ale też poruszająca forma świętowania – pełna emocji, symboli i wspólnoty. Rejestracja wciąż trwa, ale wolnych miejsc zostało niewiele. To ostatni moment, by zapisać się na bieg, który od 35 lat przyciąga tysiące ludzi z całej Polski.

Start o 11.11 – wspólny hymn i bieg w barwach narodowych

Główna część wydarzenia wystartuje punktualnie o 11.11. To wtedy na trasę ruszą zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy, by wspólnie przebiec symboliczny dystans 10 kilometrów. Na linii startu – jak co roku – uczestnicy ustawią się w białych i czerwonych koszulkach, tworząc żywą flagę Polski.

To chwila, która co roku porusza i jednoczy wszystkich na trasie – mówią organizatorzy o momencie wspólnego śpiewania hymnu tuż przed startem.

Bieg Niepodległości. Co jeszcze w programie?

Oprócz biegu głównego, organizatorzy przygotowali kilka dodatkowych kategorii:

Nordic Walking na 5 kilometrów – zapisy już zamknięte, wszystkie miejsca zajęte.

Mila Niepodległości – specjalny bieg dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat, na dystansie 1918 metrów. Start o godzinie 10.00.

Łącznie na trasie może pojawić się nawet 21 000 osób, z czego blisko 18 000 już zapisało się do biegu głównego. Limit to 20 000 biegaczy – kto chce wziąć udział, musi działać szybko.

Medal z historią

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal inspirowany polskimi symbolami narodowymi. To nie tylko nagroda za wysiłek, ale również wyraz szacunku dla historii.

"Dla wielu biegaczy moment odebrania medalu to nie tylko satysfakcja z ukończonego dystansu, lecz także wzruszające zwieńczenie wspólnego świętowania" – podkreślają organizatorzy.

Triada, która łączy pamięć i sport

Bieg Niepodległości zamyka coroczną Warszawską Triadę Biegową "Zabiegaj o Pamięć", w skład której wchodzą także Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Każde z tych wydarzeń przypomina o kluczowych momentach w historii Polski i łączy sportową pasję z pamięcią narodową.

Trzy medale z tych biegów tworzą spójną całość – symboliczny obraz polskiej drogi do wolności.

Odbiór pakietów i ważne informacje

Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zawodów w Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82, poziom 0). Biuro działa od 7 do 10 listopada. Wszystkie szczegóły – godziny otwarcia i zasady odbioru – znajdują się na stronie organizatora: biegniepodleglosci.waw.pl/biuro-zawodow

W dniu biegu, 11 listopada, biuro będzie zamknięte. Jedynie osoby spoza Warszawy będą mogły odebrać wcześniej opłacone pakiety w godzinach 8.00–10.00.