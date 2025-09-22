Diamenty Botswany nie leżą tylko w ziemi

Sztafeta Botswany, w składzie: Lee Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori i Busang Kebinatshipi, triumfowała z czasem 2.57,76 dystansując Amerykanów Vernona Norwooda, Jacory'ego Patterson, Khaleba McRae i Rai Benjamina o 0,07 sekundy oraz biegaczy z RPA (Lythe Pillay, Udeme Okon, Wayde van Niekerk i Zakithi Nene).

Botswana jest pierwszym krajem afrykańskim, który wywalczył złoty medal czempionatu globu w tej konkurencji. Z pewnością powiem wszystkim, że naturalne diamenty Botswany nie leżą tylko w ziemi. To nasi mistrzowie świata w sporcie - powiedział prezydent Boko, cytowany przez lokalne media.

Kebinatshipi "wykręcił" najlepszy w tym roku na świecie

Tebogo zdobył w zeszłym roku w paryskich igrzyskach pierwszy złoty medal olimpijski dla Botswany w biegu na 200 metrów. Kebinatshipi w stolicy Japonii zdobył także złoty medal w indywidualnym biegu na 400 m, a jego wynik 43,53 jest najlepszy w tym roku na świecie. Trzecie miejsce w tej konkurencji przypadło jego rodakowi Bayapo Ndori.

Botswana na piątym miejscu w klasyfikacji medalowej

Botswana z trzema medalami (2 złote i 1 brązowy) uplasowała się w klasyfikacji medalowej MŚ 2025 na piątym miejscu razem z Hiszpanią i Nową Zelandią, które miały identyczny dorobek. Ekipa USA wywalczyła 26 medali (16-5-5), wyprzedzając Kenię 11 (7-2-2), Kanadę 5 (3-1-1) i Holandię 3 (2-0-1).

56-letni Boko jest prezydentem Botswany od 1 listopada 2024 roku.