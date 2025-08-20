Od lutego w Koninie obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Mocnych trunków mieszkańcy miasta nie mogą nigdzie kupić od godz. 22 wieczorem do godz. 6 rano. Wyjątkiem są restauracje i inne punkty gastronomiczne, gdzie alkohol można spożywać na miejscu. Zakaz wprowadzili radni na wniosek prezydenta, nowe prawo poparła w konsultacjach większość mieszkańców miasta.

Kraj NATO jest gotowy strzelać do Rosjan. Ma ofertę dla Amerykanów
Kraj NATO jest gotowy strzelać do Rosjan. Ma ofertę dla Amerykanów

Zobacz również

Co mówią policyjne statystyki?

Z policyjnych statystyk wynika, że od lutego, gdy wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, znacznie spadła liczba domowych interwencji. O ile od lutego do czerwca 2024 r. było ich 328, o tyle w analogicznym okresie rok później - już tylko 82 - podaje portal lm.pl. Oznacza to spadek o trzy czwarte rok do roku. Policjanci zanotowali też mniej wszystkich interwencji, niezależnie od ich rodzaju. Spadek rok do roku wyniósł 118 interwencji, czyli ponad 3 proc.

Reklama
Ten szczegół garderoby Karola Nawrockiego przyciąga uwagę. Kosztowny drobiazg
Ten szczegół garderoby Karola Nawrockiego przyciąga uwagę. Kosztowny drobiazg

Zobacz również

Jak zareagowali przedsiębiorcy?

"Widać, że w nocy po 22 sytuacja jest spokojniejsza" – oceniał już w maju zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Jak zauważył, zmiany dotknęły głównie miejsca, w których wcześniej alkohol był dostępny w nocy i w okolicy których lubiła grupować się młodzież. Do nowego prawa, zdaniem zastępcy prezydenta, bez większego problemu dostosowali się przedsiębiorcy. "Nie zauważamy problemów" - stwierdził Witold Nowak, cytowany przez LM.pl.

Gdzie jeszcze obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu?

Konin jest jednym z kilkuset samorządów w Polsce, w których wprowadzono nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Tylko w tym roku do tego grona dołączyły Gdańsk, Szczecin, Słupsk i Giżycko (w sezonie turystycznym). W regionie konińskim nocna prohibicja obowiązuje m.in. w Turku, Władysławowie, Kłodawie i Brudzewie.