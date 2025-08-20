Podczas powołania nowych doradców w Pałacu Prezydenckim 18 sierpnia Karol Nawrocki nosił - jak ustalono - nowy zegarek. Natychmiast oczywiście sprawdzono, jakiej firmy jest czasomierz, który zdobi nadgarstek głowy państwa. Okazuje się, że Karol Nawrocki od lat jest wierny jednej firmie. Ile kosztuje model zegarka, który wybrał prezydent?

Prezydent wierny polskiej marce

Po raz pierwszy o zegarku prezydenta było głośno na początku czerwca, kiedy zidentyfikowano jaki model miał na ręku wtedy jeszcze jako elekt podczas rozmowy z Donaldem Trumpem. Wtedy chodziło o model Zodiak polskiej marki Błonie. Zegarek z linii Zodiak to wydatek 890 zł. Okazało się, że to nie jedyny produkt z firmy Błonie, który posiada Karol Nawrocki.

Reklama

Kolejny zegarek z tej samej firmy

Podczas powołania nowych doradców w Kancelarii Prezydenta 18 sierpnia na przegubie ręki prezydenta widniał inny zegarek. Również z firmy Błonie, ale model Polan 2. W tym wypadku cena rynkowa egzemplarza to 1 tys. 999 zł.

Co nosi Donald Trump?

Zegarek jest częstym dodatkiem do codziennego ubioru wielu polityków światowych. Na przykład Donald Trump chętnie zakłada złoty model Vacheron Constantin Historiques 1968 o wartości 32 tys. dolarów czy również złotyPatek Philippe Ellipse o wartości 24 tys. dolarów.