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Awaria metra w Warszawie. Z ruchu wyłączono pięć stacji

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
50 minut temu
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Metro, Warszawa, linia M1
Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1/ShutterStock
Z przyczyn technicznych w poniedziałek od rana występują utrudnienia na linii metra M1, uruchomiono komunikację zastępczą - poinformował ZTM. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty – Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra

Z komunikatu Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wynika, że z ruchu wyłączonych jest pięć stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum.

Awaria metra w Warszawie. Na linii M1 pociągi zawracają wcześniej
Awaria metra w Warszawie. Na linii M1 pociągi zawracają wcześniej

Uruchomiono zastępczą linię autobusową

Jednocześnie ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową i tramwajową.

Jak podano, autobus „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska -al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.

Natomiast linia tramwajowa „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.

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Źródło PAP
Tematy: Warszawametroutrudnienia
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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