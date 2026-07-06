Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra
Z komunikatu Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wynika, że z ruchu wyłączonych jest pięć stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum.
Uruchomiono zastępczą linię autobusową
Jednocześnie ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową i tramwajową.
Jak podano, autobus „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska -al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.
Natomiast linia tramwajowa „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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