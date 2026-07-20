Lawina krytyki spadła na posłankę. Takie zdjęcie z wakacji opublikowała [FOTO]

Izabela Bodnar do niedawna należała do Polski 2050 Szymona Hołowni, a teraz związana jest z klubem parlamentarnym Centrum. Polityczka publikuje dużo treści w mediach społecznościowych, które nie tylko są związane z jej oficjalną działalnością. Jej nowy wpis ze zdjęciem z wakacji rozsierdził internautów. Izabela Bodnar postanowiła życzyć powodzenia reprezentacji Hiszpanii w finale Mundialu. Dodała ujęcie z łódki. Emocje wzbudził fakt, iż zaprezentowała się u boku martwych ryb.

Tak zapozowała Izabela Bodnar na zdjęciach z wakacji

W mediach społecznościowych Izabeli Bodnar pojawił się post, w którym postanowił wesprzeć reprezentację Hiszpanii. Opublikowała przy okazji zdjęcie z połowu tuńczyka, na który się wybrała w trakcie wakacji. "Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!" - czytamy w opisie. Na kadrze widzimy posłankę, a obok dwa wielkie, martwe tuńczyki.

Dziennikarka Agnieszka Gozdyra odpowiada na post Izabeli Bodnar

Sprawą zainteresowała się Agnieszka Gozdyra. "Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?" - napisała zniesmaczona dziennikarka w serwisie X. Internauci również byli oburzeni. "Jak pani nie wstyd!", "To jest tak złe na tak wielu poziomach...", "Tego nie da się odzobaczyć", "Bardzo głupi, brzydki i okrutny post, ale za to spójny z tym uśmiechem" - czytamy w komentarzach pod wpisem Bodnar.