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60-latek bronił chłopca z Ukrainy. Został ciężko pobity

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:37
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policja
policja prowadzi śledztwo/Shutterstock
60-letni mężczyzna został dotkliwie pobity, gdy stanął w obronie zaatakowanego chłopca z Ukrainy. Policja w Poznaniu prowadzi w tej sprawie intensywne śledztwo.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział PAP, że w sobotę wieczorem na policję zgłosił się 60-letni mężczyzna. Przyszedł z żoną, która zajęła się nim po pobiciu, do którego doszło dzień wcześniej.

Chuligani zaatakowali chłopca z Ukrainy

60-latek został pobity na przystanku na ul. Kurpińskiego. Wcześniej, podczas podróży tramwajem, był świadkiem wykrzykiwania przez trzech mężczyzn obelg w stronę ukraińskiego chłopca, w którego obronie stanął. Wówczas mężczyźni przekierowali swoją agresję na 60-latka. Do szarpaniny i pobicia doszło na przystanku.

Pobity mężczyzna ma zaniki pamięci

Rzecznik poinformował, że wskutek pobicia mężczyzna miał zaniki pamięci. Policja przesłuchała świadków i zabezpieczyła nagrania monitoringu z przystanku, na którym doszło do zdarzeń. W poniedziałek mają zostać udostępnione nagrania z tramwaju. Trwa identyfikacja podejrzanych.

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Coraz więcej ataków na ludzi z Ukrainy w Polsce

We wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek poinformował o coraz większej liczbie przestępstw z nienawiści. W latach 2024-2025 nastąpił ich ponad 30-procentowy wzrost – z 760 w 2024 r. do 1200 w 2025 r. O wzroście nastrojów antyukraińskich mówi m.in. opublikowany pod koniec czerwca raport „Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami”, przygotowany przez badaczkę migracji dr Olenę Babakovą i dr. hab. Przemysława Sadurę, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. O coraz bardziej powszechnych postawach antyukraińskich w internecie informował też ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował blisko 520 tys. wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych między 1 a 31 maja 2026 r.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainapolicjapobicie
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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