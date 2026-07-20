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W całej Polsce zawyją syreny. Ważny komunikat

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:37
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Syreny alarmowe zawyją w całym regionie. Ważny komunikat dla mieszkańców
Syreny alarmowe zawyją w całym kraju. Ważny komunikat dla mieszkańców/Shutterstock
Już jutro, we wtorek 21 lipca 2026 roku, mieszkańców całej Polski czeka dźwięk syren alarmowych. Służby przeprowadzą ogólnokrajowe ćwiczenia pod kryptonimem "ALARM 2026". Co dokładnie się wydarzy?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje ogólnopolski test systemów ostrzegania. Celem działań jest sprawdzenie gotowości operacyjnej służb oraz doskonalenie procedur alarmowania o zagrożeniach z powietrza. Ćwiczenia zaplanowano na wtorek, 21 lipca 2026 roku, w godzinach 7:00–19:00.

Co usłyszą mieszkańcy?

W trakcie trwania testu na terenie wszystkich województw usłyszymy akustyczne sygnały alarmowe. Będzie to dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

Emitowane sygnały mają wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie oznaczają one wystąpienia rzeczywistego zagrożenia, dlatego mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych działań ewakuacyjnych.

Atomowe ćwiczenia na Białorusi. Mińsk i Moskwa sprawdzają gotowość do użycia broni. Wydano komunikat
Atomowe ćwiczenia na Białorusi. Mińsk i Moskwa sprawdzają gotowość do użycia broni. Wydano komunikat

Co jeśli wystąpią problemy?

Jeśli warunki uniemożliwią przeprowadzenie testu we wtorek, służby wyznaczyły termin zapasowy na środę, 22 lipca 2026 roku. Podstawą prawną przeprowadzanych działań jest Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2026 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaMSWiAkomunikatsyreny alarmowe
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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