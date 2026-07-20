W całej Polsce zawyją syreny. Ważny komunikat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje ogólnopolski test systemów ostrzegania. Celem działań jest sprawdzenie gotowości operacyjnej służb oraz doskonalenie procedur alarmowania o zagrożeniach z powietrza. Ćwiczenia zaplanowano na wtorek, 21 lipca 2026 roku, w godzinach 7:00–19:00.

Co usłyszą mieszkańcy?

W trakcie trwania testu na terenie wszystkich województw usłyszymy akustyczne sygnały alarmowe. Będzie to dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

Emitowane sygnały mają wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie oznaczają one wystąpienia rzeczywistego zagrożenia, dlatego mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych działań ewakuacyjnych.

Co jeśli wystąpią problemy?

Jeśli warunki uniemożliwią przeprowadzenie testu we wtorek, służby wyznaczyły termin zapasowy na środę, 22 lipca 2026 roku. Podstawą prawną przeprowadzanych działań jest Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2026 roku.