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Znany poeta był poszukiwany ponad rok. Pochowano go bez wiedzy rodziny

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
49 minut temu
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Znany poeta był poszukiwany ponad rok. Pochowano go bez wiedzy rodziny/Shutterstock
Był znanym poetą i księgarzem z Warszawy. Piotr Kuśmirek zaginął w marcu 2025 roku. Przez rok poszukiwała go rodzina oraz policja. Teraz zagadka jego zaginięcia została wyjaśniona. Został pochowany bez wiedzy rodziny.

Piotr Kuśmirek zaginął rok temu

Piotr Kuśmirek zaginął w marcu 2025 roku. Był poetą i księgarzem z Warszawy. Przez ponad rok poszukiwała go rodzina oraz policja.

Jak informowała wówczas wołomińska policja "mężczyzna 1 marca 2025 r. po godz. 14:00 wyszedł z miejsca zamieszkania swojej matki w powiecie sochaczewskim i udał się do Warszawy".

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W stolicy widziano go w jednej z galerii handlowych. Około godz. 17:30 dokonał kilku wypłat z bankomatu. Potem udał się w kierunku południowej granicy Polski, najprawdopodobniej publicznym środkiem komunikacji. "Ostatni ślad po zaginionym pochodzi z 9 marca 2025 r. w Słowacji" - podawano w komunikacie. W mediach społecznościowych a dokładnie na Facebooku został utworzony specjalny profil "Zaginął Piotr Kuśmirek".

Piotr Kuśmirek został pochowany na Słowacji

W niedzielę, 19 lipca poinformowano, że poszukiwania zostały zakończone a ciało mężczyzny odnalezione. "Działania mające na celu odnalezienie Piotra zostały oficjalnie zakończone" - napisano.

"W czerwcu br. dotarła do nas tragiczna wiadomość, że 13 marca 2025 roku Piotr zginął w wypadku na terenie Słowacji, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. W ostatnich dniach, w wyniku starań najbliższych, Piotr został uznany za zmarłego" – czytamy w informacji. Podziękowano wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w poszukiwania.

Kim był Piotr Kuśmirek?

Piotr Kuśmirek był laureatem prestiżowych konkursów poetyckich i autorem książek poetyckich. Pracował jako księgarz w Nowej Księgarni w Teatrze Nowym w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćzaginięcieposzukiwanypiotr kuśmirek
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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