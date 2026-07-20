Piotr Kuśmirek zaginął rok temu
Piotr Kuśmirek zaginął w marcu 2025 roku. Był poetą i księgarzem z Warszawy. Przez ponad rok poszukiwała go rodzina oraz policja.
Jak informowała wówczas wołomińska policja "mężczyzna 1 marca 2025 r. po godz. 14:00 wyszedł z miejsca zamieszkania swojej matki w powiecie sochaczewskim i udał się do Warszawy".
W stolicy widziano go w jednej z galerii handlowych. Około godz. 17:30 dokonał kilku wypłat z bankomatu. Potem udał się w kierunku południowej granicy Polski, najprawdopodobniej publicznym środkiem komunikacji. "Ostatni ślad po zaginionym pochodzi z 9 marca 2025 r. w Słowacji" - podawano w komunikacie. W mediach społecznościowych a dokładnie na Facebooku został utworzony specjalny profil "Zaginął Piotr Kuśmirek".
Piotr Kuśmirek został pochowany na Słowacji
W niedzielę, 19 lipca poinformowano, że poszukiwania zostały zakończone a ciało mężczyzny odnalezione. "Działania mające na celu odnalezienie Piotra zostały oficjalnie zakończone" - napisano.
"W czerwcu br. dotarła do nas tragiczna wiadomość, że 13 marca 2025 roku Piotr zginął w wypadku na terenie Słowacji, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. W ostatnich dniach, w wyniku starań najbliższych, Piotr został uznany za zmarłego" – czytamy w informacji. Podziękowano wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w poszukiwania.
Kim był Piotr Kuśmirek?
Piotr Kuśmirek był laureatem prestiżowych konkursów poetyckich i autorem książek poetyckich. Pracował jako księgarz w Nowej Księgarni w Teatrze Nowym w Warszawie.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.