Piotr Kuśmirek zaginął rok temu

Piotr Kuśmirek zaginął w marcu 2025 roku. Był poetą i księgarzem z Warszawy. Przez ponad rok poszukiwała go rodzina oraz policja.

Jak informowała wówczas wołomińska policja "mężczyzna 1 marca 2025 r. po godz. 14:00 wyszedł z miejsca zamieszkania swojej matki w powiecie sochaczewskim i udał się do Warszawy".

W stolicy widziano go w jednej z galerii handlowych. Około godz. 17:30 dokonał kilku wypłat z bankomatu. Potem udał się w kierunku południowej granicy Polski, najprawdopodobniej publicznym środkiem komunikacji. "Ostatni ślad po zaginionym pochodzi z 9 marca 2025 r. w Słowacji" - podawano w komunikacie. W mediach społecznościowych a dokładnie na Facebooku został utworzony specjalny profil "Zaginął Piotr Kuśmirek".

Piotr Kuśmirek został pochowany na Słowacji

W niedzielę, 19 lipca poinformowano, że poszukiwania zostały zakończone a ciało mężczyzny odnalezione. "Działania mające na celu odnalezienie Piotra zostały oficjalnie zakończone" - napisano.

"W czerwcu br. dotarła do nas tragiczna wiadomość, że 13 marca 2025 roku Piotr zginął w wypadku na terenie Słowacji, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. W ostatnich dniach, w wyniku starań najbliższych, Piotr został uznany za zmarłego" – czytamy w informacji. Podziękowano wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w poszukiwania.

Kim był Piotr Kuśmirek?

Piotr Kuśmirek był laureatem prestiżowych konkursów poetyckich i autorem książek poetyckich. Pracował jako księgarz w Nowej Księgarni w Teatrze Nowym w Warszawie.