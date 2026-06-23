Nastolatek zaczepił prezydenta Nawrockiego. Dostał kuksańca w ramię

Nawrocki udzielił odpowiedzi nastolatkowi

Młodzieniec zaczepił Nawrockiego krótkim pytaniem. Prezydent zatrzymał się na chwilę, by odpowiedzieć nastolatkowi. Chłopak był ciekawy, ile głowa naszego państwa wyciska na siłowni. No 150 wycisnąłem, ale dzisiaj bym nie wycisnął - Nawrocki. Rozmowa obu panów zakończyła się kuksańcem w ramię od prezydenta.

Prezydent wycisnął 150 kg pod okiem "Pudziana"

Przypomnijmy, że w kwietniu Mariusz Pudzianowski pochwalił się zdjęciami z treningu z prezydentem Karolem Nawrockim. "Muszę przyznać - ma charakter chłop!" - napisał "Pudzian". Z kolei prezydent opublikował nagranie ze spotkania z "najsilniejszym człowiekiem na świecie"

"Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło!" - zdradził "Pudzian". "Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!" - dodał.