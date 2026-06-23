Dziennik Gazeta Prawana logo

Nastolatek zaczepił prezydenta Nawrockiego. Dostał kuksańca w ramię

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
47 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Nastolatek zaczepił prezydenta Nawrockiego. Dostał kuksańca w ramię
Nastolatek zaczepił prezydenta Nawrockiego. Dostał kuksańca w ramię/PAP
Karol Nawrocki nie unika bezpośrednich kontaktów ze społeczeństwem. Ostatnio prezydent został zaczepiony przez prowadzącego w mediach społecznościowych kanał "na.wiejskiej". Panowie ucięli sobie krótką pogawędkę, która zakończyła się wymierzeniem kuksańca nastolatkowi przez polskiego przywódcę.

Nawrocki udzielił odpowiedzi nastolatkowi

Młodzieniec zaczepił Nawrockiego krótkim pytaniem. Prezydent zatrzymał się na chwilę, by odpowiedzieć nastolatkowi. Chłopak był ciekawy, ile głowa naszego państwa wyciska na siłowni. No 150 wycisnąłem, ale dzisiaj bym nie wycisnął - Nawrocki. Rozmowa obu panów zakończyła się kuksańcem w ramię od prezydenta.

Prezydent wycisnął 150 kg pod okiem "Pudziana"

Przypomnijmy, że w kwietniu Mariusz Pudzianowski pochwalił się zdjęciami z treningu z prezydentem Karolem Nawrockim. "Muszę przyznać - ma charakter chłop!" - napisał "Pudzian". Z kolei prezydent opublikował nagranie ze spotkania z "najsilniejszym człowiekiem na świecie"

Szczere wyznanie Karola Nawrockiego. "Nie nadążałem za swoim ojcem"
Szczere wyznanie Karola Nawrockiego. "Nie nadążałem za swoim ojcem"

"Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło!" - zdradził "Pudzian". "Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!" - dodał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiprezydent nawrockiNawrocki
Powiązane
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki w Turcji. Spotka się z prezydentem Erdoganem
Donald Tusk
Odesłany Order już na biurku Nawrockiego. "Jeszcze Tusk musi złożyć podpis"
Marcin Przydacz
Karol Nawrocki niezaproszony do Gdańska. Mocne słowa Przydacza pod adresem Tuska
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Putin już otwierał szampana. Polska zamknęła Rosji drogę do powrotu na światowe salony
Putin już otwierał szampana. Polska zamknęła Rosji drogę do powrotu na światowe salony
Merci,Finest,Selection,Chocolate,Boxes,Displayed,On,Supermarket,Shelf,With
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
Światła, policja nowe przepisy żarówka LED
Nowe prawo dla starszych aut w 2026 roku. Decyzja zapadła: Mamy harmonogram zmian
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy podwójnej linii ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów karnych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj