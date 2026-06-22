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Odesłany Order już na biurku Nawrockiego. "Jeszcze Tusk musi złożyć podpis"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 20:27
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP Archiwalny
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w poniedziałek Kancelaria Prezydenta odebrała Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "By formalności stało się zadość, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera" – dodał.

Podczas poniedziałkowej rozmowy z Polsat News Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

Leśkiewicz: Premier Tusk musi złożyć podpis

Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera – dodał Leśkiewicz. Rzecznik wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Leśkiewicz: Ten order nie może zostać przyznany po raz kolejny

Leśkiewicz zaznaczył, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. "nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny". Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta – powiedział.

Odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez Nawrockiego

Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył – odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskKarol NawrockiWołodomyr Zełenskiorder orła białego
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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