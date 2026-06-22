Odesłany Order już na biurku Nawrockiego. "Jeszcze Tusk musi złożyć podpis"

Podczas poniedziałkowej rozmowy z Polsat News Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

Leśkiewicz: Premier Tusk musi złożyć podpis

Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera – dodał Leśkiewicz. Rzecznik wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Leśkiewicz: Ten order nie może zostać przyznany po raz kolejny

Leśkiewicz zaznaczył, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. "nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny". Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta – powiedział.

Odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez Nawrockiego

Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył – odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji